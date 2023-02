ICF acquisisce il ramo d’azienda di Tessitura Langè

Il Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana – annuncia che, nella serata di ieri, è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita (l’“Accordo”) tra la stessa, in qualità di acquirente, e Tessitura Langé S.r.l. (“Tessitura Langé”), in qualità di venditrice, avente ad oggetto il ramo d’azienda di quest’ultima relativo all’attività di finissaggio e nobilitazione di tessuti e commercio di filati, tessuti e prodotti tessili in genere (l’“Operazione”). Dopo il successo dell’acquisizione del ramo d’azienda Morel avvenuto a luglio 2021, ICF prosegue nella strategia di M&A, finalizzata a consolidare il posizionamento competitivo sul mercato e ad espandere l’offerta commerciale con prodotti complementari e altamente sinergici. L’Operazione permette, inoltre, a ICF di integrare uno dei fornitori principali della divisione tessile e, grazie alla sua capacità distributiva e presenza internazionale, di realizzare sinergie commerciali. Per effetto dell’Operazione si conseguirà altresì l’obiettivo di incrementare l’esposizione nei settori della calzatura, della pelletteria, dell’abbigliamento e del packaging di fascia alta. Guido Cami, nella foto, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare l’accordo fra due aziende manifatturiere storiche lombarde che lavorano insieme da decenni con mutua soddisfazione. Integrarsi a monte nella nobilitazione dei tessuti aggiunge un valore inestimabile ai prodotti di Forestali in termini di Sostenibilità perché permette di tracciare con chiarezza la filiera produttiva completa. Inoltre, grazie alla collaborazione tecnica e commerciale delle due organizzazioni, si apriranno in sinergia ulteriori opportunità di mercato nel settore del packaging dei prodotti per il “lusso”. Tessitura Langè è, a nostro avviso, una “boutique di nobilitazione dei tessuti” dotata di impianti all’avanguardia e di una organizzazione flessibile ed efficiente pronta a rispondere alle richieste della clientela più esigente in termini qualitativi, di servizio e di Sostenibilità. Una squadra, capitanata da Massimo Langè, con giovani capaci e seri e fortemente motivata che negli anni ha permesso all’azienda di conseguire certificazioni di primordine, quali quelle di uso di cotoni organici, di origine etica e anche riciclati. La famiglia Forestali cresce così anche numericamente con altri 25 dipendenti, che si aggiungono ai 15 provenienti dalla Morel dal 2021! Un Team complessivo di 165 persone altamente motivato e orientato al futuro sostenibile. Avanti tutta!”