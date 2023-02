Racing Force Group cresce anche nel quarto trimestre

Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG), comunica i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2022 ed all’intero esercizio.Ricavi consolidati quarto trimestre 2022 pari ad € 13,4 milioni, in crescita del 21,3% rispetto ad € 11,0 milioni nel quarto trimestre del 2021 (+18,5% a cambi costanti). Ricavi consolidati dell’anno pari a € 58,8 milioni, in crescita del 26,1% rispetto ad € 46,7 milioni dell’esercizio 2021 (+23,3% a cambi costanti). Le vendite consolidate 2022, in crescita a doppia cifra rispetto al 2021, rappresentano un nuovo record storico per il Gruppo e sono state consuntivate in tutte le aree geografiche, con particolare riguardo alle macro-aree delle Americhe, in crescita del 44,3%, ed EMEA, in crescita del 22,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Tutte le tipologie di prodotto sono in sensibile aumento, con il Driver’s Equipment in particolare evidenza (+30,0%), trainato dal sempre maggiore successo dei caschi, mentre il segmento delle Car Parts registra un +15,9% e gli Other crescono del 21,6%. L’incidenza dei Dealer, quale canale prioritario di vendita del Gruppo, si attesta al 65% del totale delle vendite dell’anno, con Team & Car Manufacturer pari a 22% e Other 13%. Rispetto al 2021, si registra l’aumento dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+35,6%) e Other (+71,3%). “Nel 2022 abbiamo ancora una volta aggiornato il record di vendite, in un contesto macro sempre più complesso, a dimostrazione della qualità della nostra offerta e della nostra strategia” – ha commentato Paolo Delprato, nella foto, Presidente ed Amministratore delegato di Racing Force Group – “L’obiettivo di Racing Force è continuare ad investire in ricerca e sviluppo per proporre al mercato soluzioni innovative che migliorino costantemente le qualità, la sicurezza e le performance dei nostri prodotti. Questa è la chiave del nostro successo, il cui merito va a tutte le nostre ragazze e ragazzi che ogni giorno con passione e dedizione ci spingono sempre più verso l’eccellenza. A loro va il mio personale ringraziamento.”