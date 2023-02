algoWatt: sottoscritto accordo triennale con Whitenergy per lo sviluppo di impianti rinnovabili, agrivoltaico e interventi di efficienza energetica

algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, la controllata TerniEnergia Progetti, system integrator e O&M provider nel settore delle energie rinnovabili, e Whitenergy, Efficiency Solutions Provider, hanno sottoscritto una partnership strategica, con la formula della stewardship*, per lo sviluppo e la realizzazione di molteplici progetti nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile, in direzione di clienti industriali e agroindustriali, dell’efficienza energetica, anche attraverso la promozione di offerte di Energy Performance Contract, e di progetti di autoproduzione, autoconsumo e riduzione dei consumi, compresa l’organizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Gianluigi Mele, Founder e Amministratore delegato di Whitenergy, ha evidenziato come “la partnership rappresenti un passo significativo verso la creazione di un futuro più sostenibile e resiliente a supporto delle imprese che puntano alla transizione energetica e digitale verso forme di approvvigionamento più sostenibili. Siamo convinti che, lavorando insieme al gruppo algoWatt, potremo mettere a disposizione di un mercato in rapida evoluzione un patrimonio di know how ed esperienze rappresentato da una gamma di servizi innovativi, studiati su misura per le esigenze tecniche del cliente”. Stefano Neri, nella foto, Presidente e Amministratore delegato di algoWatt, ha sottolineato che “l’intesa ci consente di unire le forti competenze greentech e di system integration nelle rinnovabili del nostro gruppo con l’approccio innovativo di Whitenergy, che rappresenta un player fortemente impegnato nella riduzione dei consumi energetici e nella sostenibilità. Attraverso il supporto di una società specializzata nell’attività di consulenza e implementazione di soluzioni per l’efficienza e la transizione energetica, avremo la reciproca opportunità di favorire l’adozione di tecnologie e di processi in grado di fornire all’industria e al settore agricolo una concreta opportunità per ottenere significativi risparmi e aumentare le performance ambientali”. Il gruppo algoWatt e il gruppo Whitenergy, attraverso servizi di elevato standard di qualità industriale, puntano a creare nuove attività ad alto contenuto tecnologico in filiera, integrando attività preliminari come gli studi di fattibilità, la diagnosi energetica, la consulenza per l’ottenimento di incentivi, la consulenza economicofinanziaria e il supporto agli investimenti, fino all’introduzione di soluzioni per l’autoconsumo, anche a distanza, il telecontrollo e il monitoraggio, la progettazione, la realizzazione e messa in attività di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di imprese industriali e agroindustriali e l’efficientamento energetico, e l’operation and maintenance evoluto, anche con il ricorso a strumenti innovativi e digitali.