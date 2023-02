Dal 21 al 27 febbraio torna la Milano Fashion Week Women’s Collection Autunno-Inverno 2023/2024, un evento internazionale che rinnova ogni anno il legame tra Camera Nazionale della Moda Italiana e il Comune di Milano. Il palinsesto, con oltre 165 appuntamenti in calendario, è stato presentato questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Reale dal Presidente di Camera della Moda Carlo Capasa e una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Oltre ai grandi marchi della moda italiana, anche questa edizione vede il debutto di numerosi nuovi talenti che saranno i protagonisti del Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti con progetti e attività che punteranno i riflettori su sperimentazione, artigianalità, innovazione, formazione, inclusione e sostenibilità. Uno spazio di incontro e visibilità per i giovani emergenti e aperto anche al pubblico con eventi, dibattiti e talk dal 22 al 26 febbraio dalle 9.30 alle 19, e il 27 febbraio dalle 9.30 alle 13. Inoltre con le proiezioni di sfilate e passerelle su un maxi-schermo allestito in Duomo, grazie allo streaming di Urban Vision, la Fashion Week raggiunge non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli appassionati e le appassionate. La Milano Fashion Week – realizzata con il supporto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia – sarà promossa anche per quest’edizione attraverso una campagna di comunicazione realizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, Comune di Milano e YesMilano, veicolata su maxi schermi e affissioni del Comune di Milano dal 13 al 27 febbraio.