Bonfiglioli, accordo per l’acquisizione di Selcom Group

Bonfiglioli S.p.A, leader globale nel mercato degli azionamenti per macchine di processo e movimentazione industriale, generatori eolici e macchine mobili per l’edilizia, il movimento terra e l’intralogistica, ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Selcom Group S.p.A da fondi controllati da Avenue Capital Group ed Europa Investimenti S.p.A. Selcom Group S.p.A è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di schede elettroniche, prodotti elettronici, nonché software e soluzioni per clienti dei settori industriale, biomedicale, automotive, intralogistica e home-appliance. Il completamento della transazione è soggetto alle consuete approvazioni normative. “Abbiamo visto in Selcom un’ottima opportunità per Bonfiglioli: è un’azienda con grandi competenze tecnico elettroniche, sia in termini di progettazione che di processo, assolutamente complementari alle nostre”, afferma Fausto Carboni, nella foto, Amministratore Delegato di Bonfiglioli S.p.A. “Inoltre, a livello commerciale, è un’azienda estremamente dinamica e motivata, radicata in Europa e in Cina”.Selcom Group S.p.A, con sede a Castel Maggiore (BO), ha realizzato nel 2022 un fatturato di circa 150 milioni di euro (di cui il 60% di produzione italiana), generando una crescita del +15% rispetto all’anno precedente nonostante le note difficoltà nel reperimento di materiale elettronico. L’azienda impiega circa 750 dipendenti distribuiti su 4 stabilimenti produttivi in Italia (circa il 40% del totale) e 2 stabilimenti a Shanghai (Qingpu). Con una capacità produttiva di circa 7 milioni di unità elettroniche/anno, gli impianti produttivi di Selcom Group S.p.A sono in grado di soddisfare richieste di elevati volumi e di elevati mix. La sua capacità produttiva è supportata da un’organizzazione altamente qualificata e dal rispetto di sofisticati standard qualitativi. Inoltre, Selcom Group S.p.A completa la propria proposta di valore con attività di System Integrator fornendo sistemi di automazione chiavi in mano su specifica del cliente. Selcom si distingue anche per la sua area engineering dove impiega circa 70 persone tra Italia e Cina. Quest’area aziendale comprende la Ricerca e Sviluppo e l’ingegneria di processo per Hardware, Software e Meccanica nonché la progettazione interna di metodi di test di validazione del prodotto che, insieme ad un elevato livello di servizio e alla stretta collaborazione con il cliente, completano il posizionamento differenziante della Società sul mercato. Selcom Group S.p.A rappresenta un deciso rafforzamento dell’anima elettronica di Bonfiglioli, che nasce nel 2001 con l’acquisizione della tedesca Vectron Elektronik Gmbh, oggi Bonfiglioli Vectron Gmbh, società del gruppo che progetta e produce azionamenti elettronici per motori elettrici prevalentemente per usi industriali. Questa acquisizione aumenterà la capacità di sviluppo di Bonfiglioli, garantendo una maggiore verticalizzazione della produzione, una maggiore competitività e un più forte controllo degli standard qualitativi.

“L’impatto dell’Industria 4.0, la sempre più evidente pervasività dei sistemi robotici nei processi produttivi e logistici, nonché il trend accelerato dell’elettrificazione dei veicoli di ogni tipo, richiedono una focalizzazione ancora maggiore di Bonfiglioli nello sviluppo di Soluzioni Meccatroniche di cui l’elettronica è ovviamente una componente fondamentale – afferma Sonia Bonfiglioli – presidente di Bonfiglioli S.p.A – L’acquisizione di Selcom trova i suoi fondamenti nella nostra volontà di impegnarci ancora più verticalmente nella progettazione e nella catena del valore dell’elettronica di controllo e di potenza. Inoltre, siamo molto felici che l’acquisizione riguardi un’azienda che oggi vanta importanti diramazioni multinazionali, ma che è nata e si è sviluppata in Italia e in particolare nell’area bolognese; siamo certi che la vicinanza fisica a Bonfiglioli contribuirà ulteriormente a creare sinergie e soluzioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti.