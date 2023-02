Facebook si apre alla lingua friulana

Da oggi Facebook “parla” anche friulano: la lingua potrà infatti essere impostata nell’interfaccia del social. L’iniziativa, presentata a Udine, nasce dalla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), Insiel spa e il colosso Meta Platforms e rientra nel “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025”, varato dalla Regione per favorire la diffusione del friulano nell’esperienza d’uso delle principali piattaforme tecnologiche. “Aver raggiunto l’obiettivo di sbarcare con il friulano su Facebook si inserisce nelle tante iniziative portate avanti in questa legislatura per un uso diffuso della ‘marilenghe’, da parlare non solo in famiglia ma in tutti i contesti”, ha detto l’assessore regionale alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti.”Difendere le lingue minoritarie come se fosse qualcosa da custodire in un museo è sbagliato – ha sostenuto l’assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari – la lingua resta viva se viene utilizzata e deve coinvolgere le nuove generazioni. I giovani trascorrono molto tempo sui social e Facebook diventa quindi uno strumento da utilizzare per rafforzare il senso di identità dei friulani di tutto il mondo”. Roberti ha infine sottolineato “l’importante collaborazione con Meta colosso statunitense che si è dimostrato sensibile alle comunità parlanti le lingue meno diffuse” di cui sono presenti molte interfacce. “Alla proposta progettuale arrivata dal Friuli ha risposto con grande entusiasmo, rendendosi da subito disponibile – ha concluso – a lavorare assieme ai partner regionali”.