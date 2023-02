Food Expo, la Calabria sarà protagonista con i suoi prodotti

Cresce l’attesa per la manifestazione fieristica “Food Expo” in programma ad Atene dal 18 al 20 marzo 2023. Le imprese della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia potranno sperimentare e stringere nuovi accordi commerciali esplorando le opportunità offerte dal mercato ellenico.

“La Camera di Commercio di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con il supporto organizzativo della sua azienda speciale di promozione e la collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene – spiega l’ente camerale in una nota – ha deciso di partecipare alla principale fiera del settore food & beverage del sud-est Europa, riconosciuta come punto d’incontro per oltre 75mila professionisti del settore della distribuzione organizzata, dell’ingrosso e della ristorazione.I numeri – è scritto in una nota – fanno ben sperare, all’evento parteciperanno circa 1.300 espositori greci e internazionali e si prevede l’arrivo di circa 32mila visitatori. Un appuntamento che rappresenta una vetrina di particolare importanza per le aziende della ristorazione e del settore food e beverage. Mercoledì 1 febbraio l’ente camerale ha pubblicato una manifestazione per consentire a tutte le aziende di poter partecipare all’evento espositivo che prevede, inoltre, incontri B2B attivati con la collaborazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene. Sinora si è registrato un particolare interesse da parte delle imprese delle tre province. Sarà possibile esprimere adesione fino alle ore 12 del 10 febbraio”. «Iniziamo a trasformare in azioni concrete i principi declinati nel programma operativo 2022/2027 che abbiamo approvato lo scorso dicembre – dichiarano il presidente della Camera di Commercio e il segretario generale, Bruno Calvetta (nella foto) – «In quel piano abbiamo previsto specifiche strategie volte ad accompagnare le aziende delle province di competenza del nuovo ente camerale verso percorsi di internalizzazione per favorirne l’espansione sui mercati nazionali e internazionali. La partecipazione al Food Expo di Atene rappresenta una occasione imperdibile per consentire alle nostre imprese di stringere nuovi rapporti commerciali».