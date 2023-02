I ritmi giornalieri variano con l’età

I ritmi giornalieri dell’espressione genica negli esseri umani possono variare a seconda del genere e dell’età di un individuo. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il team, guidato da Lorenzo Talamanca, ha valutato i dati di sequenziamento dell’RNA di 914 donatori umani partecipanti al progetto Genotype-tissue Expression (GTEx).

Gli esperti hanno utilizzato un algoritmo per esaminare i marcatori temporali all’interno dei tessuti per rilevare e contrassegnare l’ora del trascrittoma di ogni individuo con una fase circadiana. Questo approccio ha permesso ai ricercatori di osservare i ritmi dell’espressione genica in un arco di 24 ore su 46 diversi tessuti umani. L’orologio circadiano, spiegano gli esperti, modula la fisiologia umana e sincronizza molti aspetti della biologia con segnali ambientali e sociali quotidiani. I cambiamenti ritmici circadiani nell’espressione genica, però, non sono ben compresi negli esseri umani, in particolare il modo in cui essi siano correlati all’età e al genere sessuale.

Il lavoro degli studiosi evidenzia che gli orologi circadiani sono ben sincronizzati tra i tessuti corporei, con ritmicità di 24 ore nell’intero genoma e nell’espressione genica, che si manifestava come una serie di ondulazioni sperimentate durante la mattina o la sera. Nonostante la struttura risultasse presente in tutti i gruppi di popolazione considerata, sono emerse delle distinzioni specifiche per il genere e l’età. In particolare, riportano gli studiosi, il numero di geni ritmici risultava circa raddoppiato nelle controparti femminili, specialmente nella ghiandola surrenale e nei tessuti epatici. La ritmicità risultava inoltre inferiore negli individui più anziani e in particolare nei percorsi relativi alle malattie cardiovascolari e alle arterie coronarie. Questi risultati, concludono gli esperti, potrebbero contribuire a spiegare le diverse incidenze di alcune malattie tra uomini e donne.