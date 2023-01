TXT continua ad ampliare la sua offerta di smart solutions con investimenti in innovazione: sottoscritto aumento di capitale nella start-up innovativa LAS LAB Srl

TXT e-solutions S.p.A. (nella foto, l’a. d. Daniele Misani), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data 26 gennaio 2023 è stato sottoscritto l’aumento di capitale in LAS LAB Srl (“LasLab”) in forza del quale TXT detiene una partecipazione di minoranza in LasLab rappresentativa del 33,0% del capitale sociale della start-up innovativa. LasLab nasce nel 2022 come start-up innovativa a seguito dello spin-off della piattaforma tecnologica CAL LAS sviluppata da Loan Agency Services Srl (LAS Srl), operatore non bancario leader nell’agency di operazioni di ristrutturazione finanziaria e nel supporto alla gestione di crediti problematici (in particolare UTP). LAS Srl risulta il socio di maggioranza di LasLab. L’applicativo CAL LAS, asset principale e strategico di LasLab, consiste in un software per il monitoraggio evoluto di crediti, corporate bond e altri strumenti finanziari, particolarmente efficace per la gestione di crediti complessi e problematici, evolutosi negli anni con funzionalità sempre più ampie e trasversali, a beneficio di molteplici settori del credito. Nella valutazione dell’investimento, TXT ha rilevato diversi aspetti strategici quali il significativo contributo tecnologico che TXT apporterà nel progetto di evoluzione della piattaforma software proprietaria grazie alle comprovate competenze pluriennali nel mercato del credito sviluppate dalle società del gruppo Cheleo e Novigo, e le ottime previsioni pluriennali sul mercato del credito problematico (Stage2 e UTP) che già a partire dal 2022, per la prima volta dal 2019, ha registrato volumi crescenti. “Apriamo il nuovo anno continuando ad investire in innovazione in una realtà con un progetto tecnologico strategico nel mercato del credito dove Cheleo e Novigo, eccellenze del gruppo TXT con offerta di smart solutions, da anni ne supportano la trasformazione digitale” ha commentato il CEO di TXT Daniele Misani. Le operazioni di investimento in LasLab è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT. Il contratto di investimento in LasLab non prevede opzioni per l’incremento dell’attuale quota partecipativa di TXT del 33,0% ma è finalizzato alla prestazione di competenze tecnologiche specializzate per il mercato di riferimento del credito e alla massimizzazione del ritorno sull’investimento a fronte di un exit-strategy che prevede la monetizzazione dell’investimento in un arco temporale di cinque anni.