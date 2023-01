Fenix Entertainment, il valore della produzione si è attestato a 33,4 mln

Fenix Entertainemnt S.p.A (nella foto, l’a. d. Riccardo Di Pasquale) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che si è riunito il consiglio di amministrazione della società per approvare i key performance indicators di gruppo relativi all’esercizio 2022, non soggetti a revisione contabile. Il Valore della produzione al 31/12/2022 si è attestato ad €33,4 milioni, ed è composto da €22,4 milioni relativi alla capogruppo e per €10,9 milioni dalle società controllate. Non sono stati forniti dati di raffronto economici con lo stesso periodo dell’anno precedente in quanto l’emittente non redigeva bilancio consolidato essendo intervenuto l’acquisto delle quote delle società del Gruppo Laser il 16 dicembre 2021. La Posizione finanziaria netta è pari ad €19,9 milioni, in aumento di circa €6 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (pari ad €14 milioni). Tale incremento è principalmente relativo all’emissione del Basket Bond per €3 milioni emesso da Banca Finnat nel mese di Dicembre 2022 ed all’incremento della PFN del gruppo Laser per circa €3 milioni.