Nasce il network che reinventa digitalmente la manifattura

È stata presentata giorni fa presso MADE Competence Center i4.0 la rete europea “EDIH Manufacturing Network – EDIH4MANU”. Il network, coordinato dall’EDIH Lombardia – di cui MADE 4.0 è membro, riunisce i 25 European Digital Innovation Hub delle regioni manifatturiere più competitive d’Europa e che da sole rappresentano oltre il 30% del valore aggiunto industriale europeo. Gli European Digital Innovation Hub sono uno dei programmi di supporto alla trasformazione digitale promossi dall’Unione Europea con la finalità di creare su aree regionali consorzi di soggetti capaci di rendere più competitive le imprese dal punto di vista digitale. Ogni EDIH ha disposizione un finanziamento che va da 1 a 3 milioni di euro per anno erogato per il 50% dall’UE e per il 50% dai fondi presenti a livello nazionale. “L’obiettivo del network è quello di efficientare e rendere più efficaci per le imprese gli investimenti che Bruxelles ha deciso di fare sugli European Digital Innovation Hub. Trasferire formazione, informazione e conoscenze è un’attività molto difficile, per questo c’è bisogno di fare sinergia con chi come noi lo fa nel resto d’Europa”, sottolinea Marco Taisch, coordinatore di EDIH Lombardia e presidente di MADE 4.0. All’evento, l’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha dichiarato: “La Lombardia è la regione più produttiva d’Italia e una delle regioni più produttive d’Europa, ma è soprattutto una regione manifatturiera e vuole continuare a esserlo. Per questo motivo la nostra regione si è dotata di un piano dal punto di vista industriale per il futuro a breve e lungo termine”.