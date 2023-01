Politecnico di Torino, accordo con ICT Dott.Com per promuovere la conoscenze degli aspetti gestionali delle nuove tecnologie

Il Politecnico di Torino ha siglato un accordo con l’Associazione ICT Dott.Com per promuovere la conoscenza sugli aspetti giuridici, gestionali e tributari delle nuove tecnologie per i sistemi di telecomunicazione. Verranno sviluppati in collaborazione progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi; progetti per la promozione di dottorati di ricerca nel campo dell’etica e qualità e sicurezza dei dati, data analytics, fatturazione e conservazione elettronica, sostenibilità, processi ed informative relative l’IoT e l’IA, controllo a distanza, e in generale della migliore integrazione antropocentrica tra tecnologia ed implementazione di nuove normative comunitarie; progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale e nazionale, anche per una migliore implementazione di nuove normative comunitarie ed internazionali; progetti per la promozione e sviluppo negli ambiti della Cybersecurity e della compliance, dello studio e della gestione della postura di sicurezza sul cloud e delle strategie di allocazione dei servizi su soluzioni di private/hybrid/multicloud nel rispetto delle esigenze di flessibilità, sicurezza, riservatezza e sostenibilità e della Information Technology applicata a progetti di ricerca e innovazione; progetti per iniziative di sinergia tra il network italiano ed internazionale Taxlawplanet e del Politecnico. “Il Politecnico – commenta il rettore Guido Saracco – quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori che contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza come ICT Dott.Com. Anche questa collaborazione va nella direzione della nostra visione di ‘Comunità di Conoscenza e Innovazione’”.