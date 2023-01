8 italiani su 10 lascerebbero la propria azienda per migliori condizioni lavorative

In un contesto di crescente digitalizzazione del lavoro e delle competenze dei lavoratori, il nuovo rapporto di ManpowerGroup sulle tendenze per il 2023, “The New Human Age”, rileva che sebbene la tecnologia possa essere il grande abilitatore, le persone sono ancora il catalizzatore del futuro. La ricerca, pubblicata in occasione del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, e che si avvale dei contributi di 13.000 decision maker e 8.000 lavoratori di otto Paesi (USA, UK, Spagna, Italia, Francia, Germania, Svezia e Norvegia), identifica 14 tendenze chiave che guideranno il futuro del lavoro e che hanno un impatto sui datori di lavoro di oggi e sulle persone che verranno assunte. Tra queste, i cambiamenti demografici, le scelte individuali, l’adozione della tecnologia e i fattori competitivi. Il report fornisce, inoltre, indicazioni su come i datori di lavoro possono attrarre e trattenere i talenti in questa Nuova Era.

Da quando ManpowerGroup ha annunciato la Human Age, più di dieci anni fa, in occasione del meeting annuale del WEF del 2011, il capitale umano è diventato uno dei principali fattori di differenziazione e di crescita economica. Oggi, “The New Human Age” valuta l’impatto di una serie di nuovi fattori, come il cambiamento generazionale nelle aspettative di impiego, il crescente divario che le donne devono affrontare nella forza lavoro, la continua evoluzione del lavoro ibrido e la mitigazione del rischio in un’economia globale in continua evoluzione.

“Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso dire che i robot avrebbero preso il nostro posto al lavoro. Quello che credevamo già 10 anni fa, e che oggi si è avverato, è che la tecnologia può ampliare le competenze umane, ma non sostituirle. Ora stiamo approdando in una Nuova Era, un’epoca in cui le persone utilizzano la tecnologia e gli strumenti digitali per migliorare le connessioni umane, essere più produttivi e vivere una vita più significativa”, ha dichiarato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup. “Il nostro mondo sta migliorando, ma per continuare a progredire dobbiamo essere determinati nell’accelerare il progresso umano, lavorando insieme per superare le divisioni e ridurre le disuguaglianze. Dare alle persone le competenze per migliorare il livello tecnologico e creare un futuro lavorativo più vicino a ciò che esse desiderano è fondamentale per costruire un percorso comune e aumentare la prosperità di un grande numero di persone, e non solo di pochi”.

RISULTATI CHIAVE: La crescente carenza di talenti mette ancora più sotto pressione la capacità di attrarre e trattenere i talenti di ogni generazione; la ricerca di ManpowerGroup ha rilevato che:

Lo scopo e l’equilibrio sono importanti: l’esperienza della pandemia ha cambiato quello che la quasi totalità degli italiani (90%) cerca nel proprio lavoro. In particolare, il 30% afferma di aver compreso che vuole più equilibrio tra vita e lavoro, il 19% più sicurezza occupazionale e l’11% di volere un lavoro in linea con le proprie passioni.