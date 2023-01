Al via il 9 gennaio il raggruppamento delle azioni The Lifestyle Group

The Lifestyle Group S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data 9 gennaio 2023, in virtù della deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria della Società tenutasi, in seconda convocazione, in data 28 novembre 2022, si darà avvio, previo annullamento di n. 39 azioni messe a disposizione da Negma Group Investment LTD, all’operazione di raggruppamento delle n. 174.117.139 azioni ordinarie, prive di indicazione di valore nominale, esistenti, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale, godimento regolare, munita di cedola n. 1 (codice ISIN IT0005523797), ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale e munite di cedola n. 3 (codice ISIN IT0004983182). Ad esito del raggruppamento, il valore in termini monetari del capitale sociale di The Lifestyle Group rimarrà invariato e pari a Euro 1.754.812,63 ma suddiviso in n. 1.741.171 azioni ordinarie. Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) e a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse Banca Finnat Euramerica S.p.A., intermediario incaricato dalla Società, agirà in qualità di controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni TLSG risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie. Tali frazioni saranno liquidate entro il 10° (decimo) giorno di Borsa aperta successivo all’avvio del raggruppamento, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni TLSG rilevato il 6 gennaio 2023, vale a dire il giorno di Borsa aperta antecedente quello di effettuazione delle operazioni di raggruppamento. Tramite Monte Titoli saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito, subordinatamente alla e fino ad esaurimento della concreta disponibilità di frazioni di azioni TLSG raggruppate, ai titolari di un numero di azioni esistenti ante raggruppamento inferiore a 100 che ne facessero richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti alle suddette transazioni. COMUNICATO STAMPA Con riferimento al Prestito Obbligazionario Convertibile Cum Warrant (“POC”) di cui all’accordo di investimento sottoscritto con Golden Eagle Capital Advisors Inc. (“GECA”) in data 26 marzo 2022 (vedasi comunicato diffuso in pari data per maggiori approfondimenti), a seguito del raggruppamento, non varia sia il meccanismo di determinazione del prezzo di conversione delle obbligazioni definito nell’accordo di investimento sia, relativamente a ciascuna delle ulteriori future tranche emesse del POC, le condizioni relative al rapporto di esercizio e il prezzo di esercizio dei warrant abbinati associati alle obbligazioni. Con riferimento ai 5.000.000 Warrant non quotati (ISIN IT0005494080) emessi e assegnati a GECA a seguito dell’emissione della Prima Tranche del POC, avvenuta in data 28 aprile 2022, per effetto del raggruppamento azionario, verrà modificato – ai sensi delle previsioni dell’accordo di investimento sottoscritto con GECA – il rapporto di esercizio mentre il prezzo di esercizio, originariamente definito pari ad 0,40 Euro, rimane invariato. Nello specifico, per effetto del raggruppamento azionario, i titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni ordinarie della Società, nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria TLSG per ogni 100 (cento) Warrant posseduti.