Togg annuncia la sua visione per il futuro della mobilità al CES 2023, il più grande Salone Mondiale dell’Elettronica di Consumo

Il marchio tecnologico globale turco Togg, attivo nel campo della mobilità, ha annunciato al CES 2023 (Las Vegas, Usa, 5-8 gennaio) i dettagli della sua innovativa piattaforma digitale, Trumore, e una strategia di vendita inedita per il suo primo smart device elettrico, il C-SUV. Il processo di pre-ordine del device, infatti, sarà basato sulla gamification per la prima volta al mondo. Il processo di gamification sarà aperto agli utenti di Trumore, la piattaforma digitale di Togg che ridefinisce l’esperienza di mobilità al di là dell’andare dal punto A al punto B. Il Togg C-SUV sarà lanciato in Turchia nel primo trimestre del 2023 ed entrerà nei mercati europei entro la fine del 2024.

Nel suo discorso di apertura, Karakaş ha dichiarato che Togg si è prefissato fin dall’inizio “di fare qualcosa di più di una semplice auto” e ha aggiunto: “Quando quattro anni fa abbiamo deciso di costruire qualcosa di più di una semplice automobile, avevamo due obiettivi strategici. Il primo era quello di sviluppare un brand di tecnologia di mobilità competitivo a livello globale, la cui proprietà intellettuale appartenesse a Togg. Il secondo era quello di creare un ecosistema aperto e accessibile attorno ai nostri dispositivi intelligenti e ai nostri prodotti digitali, con l’utente al centro. Negli ultimi quattro anni, abbiamo fatto passi avanti in linea con i nostri piani di sviluppo. Siamo pronti a lanciare il nostro dispositivo intelligente in Turchia nel primo trimestre del 2023. Contemporaneamente, stiamo espandendo il nostro ecosistema di mobilità con la piattaforma digitale, Trumore, in cui ridefiniamo l’esperienza di mobilità al di là dell’andare dal punto A al punto B. Con Trumore, abbiamo creato un’infrastruttura di utilizzo della tecnologia on-demand basata sul cloud, ready-to-use, che presto sarà disponibile per i nostri utenti. Abbiamo, al contempo, rafforzato questa infrastruttura con la blockchain, progettato la piattaforma per essere utilizzata in qualsiasi luogo del mondo e su qualsiasi cloud. Creiamo valore per i nostri utenti con quattro diversi prodotti: Earn.more, Go.more, Play.more e Scale.more. La piattaforma Trumore è in continua evoluzione per gli utenti (guadagna, guida, intrattiene), forniremo un’esperienza d’uso ininterrotta offrendo un’esperienza personalizzata, intelligente ed empatica con tecnologie di nuova generazione: fintech, insurtech, blockchain, IoT e intelligenza artificiale. Mentre sviluppiamo il nostro portafoglio digitale, siamo consapevoli di introdurre i nostri utenti nel mondo delle opportunità offerte dall’ecosistema della mobilità. A questo scopo, abbiamo deciso di gamificare il nostro processo di pre-ordine”.

Karakaş ha sottolineato che gli utenti di Trumore avranno la possibilità di partecipare alla sfida, aggiungendo: “Abbiamo progettato un concorso che si svolgerà sulla nostra piattaforma digitale Trumore. Daremo ai concorrenti missioni giornaliere, missioni una tantum e settimanali. Oltre al gioco, abbiamo preparato la collezione speciale NFT 2023, che ha lo scopo di creare valore tecnologico con una visione innovativa del nostro marchio. Metteremo all’asta gli NFT. Oltre a questi due diversi meccanismi, introdurremo un sistema di estrazione per i nostri dispositivi intelligenti che lanceremo nel 2023”.

Togg ha presentato il futuro della mobilità con il suo Digital Mobility Garden al più grande Consumer Electronics Show del mondo, che si tiene a Las Vegas, USA fino all’8 gennaio. Al CES 2023, concetti quali l’uomo e la tecnologia, l’arte e la scienza, la mente e il cuore si sono incontrati nello stand dell’azienda turca, progettato da Togg Design Studio, unendo la natura con il digitale. I visitatori del Digital Mobility Garden hanno vissuto un’esperienza di mobilità unica nelle quattro aree aree presenti: Beyond X, Trumore Experience, Clean Energy Solutions e Self.AI.