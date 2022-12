Renergetica continua a premiare i dipendenti: seconda assegnazione di azioni a titolo gratuito

Renergetica S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (BIT:REN), operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, comunica, previa verifica della sussistenza delle condizioni descritte nel relativo regolamento, l‘assegnazione a titolo gratuito di n. 5.600 azioni ordinarie in seguito alla maturazione della seconda tranche del “Piano di Incentivazione 2021-2024” (“il Piano”), già approvato dall’Assemblea dei soci in data 16 novembre 2021, ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile. Tutte le azioni, di nuova emissione e senza alcun vincolo di lock-up, sono state assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società ai sensi dell’art 3 del “Regolamento Piano di Incentivazione 2021- 2024”, mediante aumento a titolo gratuito del capitale sociale, attraverso l’utilizzo di riserve disponibili, per complessivi Euro 765,84. Ai correnti valori di borsa, il valore delle azioni complessivamente assegnate ammonta a circa Euro 40.000. Considerando anche la prima assegnazione di maggio 2022, il valore totale delle azioni assegnate nel corso dell’esercizio ammonta a circa Euro 97.000. Con l’aumento di capitale precedentemente illustrato, Renergetica S.p.A. ha dato ulteriore esecuzione al “Piano di Incentivazione 2021-2024”, adottato con delibera assembleare dello scorso novembre e approvato dal Consiglio di Amministrazione nel suo testo finale in data 28 gennaio 2022. Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei dipendenti della Società ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti coinvolti nel processo di crescita e sviluppo della stessa. “Con la seconda assegnazione di azioni gratuite ai nostri dipendenti – ha commentato Stefano Giusto, nella foto, Amministratore Delegato di Renergetica S.p.A. – prosegue la politica di incentivazione e fidelizzazione delle nostre risorse umane in un’ottica di medio/lungo periodo, allineando gli interessi dei dipendenti a quelli degli azionisti e degli investitori”.