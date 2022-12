Nasce Loft Produzioni Srl

SEIF S.p.A. (nella foto, l’a. d. Cinzia Monteverdi), media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso Euronext Growth Paris, facendo seguito a quanto comunicato in data 28 novembre in occasione dell’approvazione del piano industriale della Società 2023-2025, rende noto che è stato stipulato l’atto di conferimento del ramo d’azienda “Loft Produzioni”, che si occupa di produzione televisiva (“Ramo d’Azienda”), a favore di Loft Produzioni S.r.l. (“LOFT”), società interamente controllata da SEIF e costituita in data 14 dicembre 2022. La scelta di costituire LOFT nasce dalla volontà di poter disporre di maggiore autonomia e flessibilità all’interno del mercato delle produzioni televisive e di poter cogliere al meglio le nuove opportunità legate all’ulteriore sviluppo del prodotto “video”. Con questa operazione LOFT potrà cogliere opportunità di partnership industriali oltre che ampliare le collaborazioni con broadcaster e player del settore. Luigi Calicchia, Chief Financial Officer di SEIF, ricoprirà la carica di Amministratore Unico di LOFT; David Perluigi sarà Direttore Operativo di LOFT. Il valore del Ramo d’Azienda, asseverato dall’esperto con relazione giurata di stima, è stato determinato sulla base dei valori contabili al 30 settembre 2022 in Euro 12.600.000,00. SEIF ha sottoscritto l’aumento del capitale della società neocostituita LOFT, mediante il conferimento del Ramo d’Azienda, con l’emissione a proprio favore di una partecipazione di nominali Euro 100.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 12.500.000,00, pari complessivamente a Euro 12.600.000,00. Il Ramo d’Azienda conferito è costituito da 14 dipendenti ed ha registrato ricavi al 30 giugno 2022 pari ad Euro 1.374.571. Il conferimento del Ramo d’Azienda produrrà effetto dal 30 dicembre 2022.