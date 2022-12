Pattern, sottoscrive un accordo per l’acquisto di Nuova Nicol

Pattern S.p.A., società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che in data odierna ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. – Società Manifattura Tessile S.r.l. del 100% di Nuova Nicol S.r.l., società emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna. Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, Fondatori e Azionisti di Maggioranza di Pattern, ha commentato: “Siamo felici di annunciare questa operazione che punta a rafforzare e ottimizzare i poli di eccellenza creati nella prima fase di crescita del Gruppo Pattern. Oggi il distretto emiliano si completa ulteriormente diventando quella che abbiamo chiamato la “Knitwear Valley” del Gruppo, ossia il Polo della Progettazione e Produzione della Maglieria di Lusso collocato tra Reggio Emilia e Bologna.” Il Gruppo Pattern prosegue nella seconda fase di crescita, quella del rafforzamento dei propri distretti e poli di eccellenza. Una seconda fase, avviata con l’acquisizione di RGB nel 2022 e volta a rafforzare ulteriormente il polo della pelletteria in Toscana, si è consolidata attraverso l’inserimento del maglificio emiliano Nuova Nicol all’interno del Polo della Maglieria. Nasce quindi quella che il Gruppo ha chiamato la “Knitwear Valley”, un’area specializzata nella progettazione e produzione di maglieria di lusso situata tra Reggio Emilia e Bologna e formata da S.M.T. (Società Manifattura Tessile) S.r.l., Zanni S.r.l. e Nuova Nicol S.r.l.. Il Gruppo Pattern ad oggi rappresenta il primo Polo Italiano di Progettazione & Produzione del Lusso ed è strutturato su 5 poli: 1. Il Polo R&D a cui fa capo D-house con sede a Milano, laboratorio urbano di innovazione e ricerca del Gruppo. 2. Il Polo dell’Innovazione e Produzione di Prodotti Semi-finiti, Accessori e Prodotti finiti con a capo Dyloan Bond Factory nelle due sedi abruzzesi di Chieti e Villamagna e ShapeMode, con sede a Milano, specialista in “Digital Fabrication & Additive Manufacturing”. 3. Il Polo dell’Abbigliamento Maschile e Femminile composto da Pattern a Torino, capogruppo, specialista nell’ingegnerizzazione di abbigliamento maschile e outerwear, Roscini Atelier in Umbria e D’Ambrosio Confezioni in Puglia. 4. Il Polo della Maglieria di Lusso in Emilia-Romagna composto da S.M.T e Zanni, a cui si aggiunge oggi Nuova Nicol. 5. Il Polo della Pelletteria in Toscana composto da Idee Partners, RGB e Petri&Lombardi.