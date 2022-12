Gpi si aggiudica due gare in Arabia Saudita ed Estonia per 14 mln

Due gare importanti, in Arabia Saudita e in Estonia, sono state vinte da Gpi (nella foto, il presidente e a. d. Fausto Manzana) grazie alla qualità delle soluzioni software Gpi4Blood.

Il Ministero della Salute dell’Arabia Saudita ha aggiudicato la gara per la fornitura del sistema informativo trasfusionale a Medinfo e al partner saudita. L’ammontare totale del contratto, che ha durata di tre anni, è di circa € 21 milioni. Il partner saudita fornirà l’hardware e l’infrastruttura di rete. La quota riservata a Gpi è di circa € 10 milioni per la fornitura del software e dei relativi servizi. Il software sarà usato dal Ministero della Salute e dalle sue 133 banche del sangue che coprono l’intero territorio dell’Arabia Saudita. Con questo nuovo contratto, la soluzione di Gpi sarà utilizzata da tutte le organizzazioni trasfusionali dell’Arabia Saudita, tra cui il Ministero della Salute, le Università, le Forze di Sicurezza, gli Ospedali specialistici, la Guardia Nazionale e le banche del sangue delle Forze Armate.

La Fondazione Regionale degli Ospedali del Nord dell’Estonia ha affidato a Gpi Iberia la fornitura di un sistema unificato e all’avanguardia per gestire i processi di trasfusione del sangue, dei tessuti e delle cellule staminali. Il contratto del valore di circa € 3,9 milioni riguarda l’intera Estonia e dura 5 anni.

Entrambi i contratti prevedono la fornitura del software in modalità SaaS e includono i servizi di installazione e la manutenzione, l’integrazione con i macchinari e con i sistemi informativi ospedalieri nonché la formazione del personale.

Gpi4Blood è un ambiente modulare e integrato per la gestione delle trasfusioni a copertura di tutti gli aspetti della catena del valore del sangue, ossia: il reclutamento dei donatori, la gestione della donazione, la lavorazione e l’etichettatura delle sacche, i test di laboratorio, la gestione del magazzino, la distribuzione, la trasfusione. Il software fornito garantirà efficienza in un settore così cruciale per la sanità, sarà utilizzato in Arabia Saudita e in Estonia per migliorare la sicurezza delle trasfusioni, la tracciabilità e l’emovigilanza.

«Questi due nuovi contratti confermano la qualità di Gpi4Blood, la famiglia di soluzioni software per i sistemi trasfusionali che contraddistingue l’offerta di Gpi. Il Gruppo Gpi continua a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, attuando la propria strategia di crescita a livello globale, tanto grazie a operazioni di M&A, penso a Tesi, quanto a crescita organica e competizione. Dall’inizio del 2022 il Gruppo ha portato i sistemi Riedl per la logistica automatizzata del farmaco in Giappone, alle Isole Canarie e in Messico. I sistemi trasfusionali sono arrivati in Grecia e il sistema informativo “Schengen” a Malta. Tutto ciò ci rende davvero fieri e conferma ancora una volta la qualità dell’offerta di Gpi e la capacità di crescere conquistando nuovi contratti sui mercati internazionali» afferma Fabio Rossi, Direttore Operazioni Internazionali del Gruppo Gpi.