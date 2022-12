Farmacosmo acquista il 67% di Innovation Pharma

Farmacosmo S.p.A., società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rende noto che in data odierna ha acquisito il 67% del capitale sociale di Innovation Pharma S.r.l. (“Target”, “Innovation Pharma”), già proprietaria di due farmacie, nelle città di Torino e Verbania, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato (l’“Operazione” o l’”Investimento”). L’Investimento è funzionale all’esecuzione della strategia di espansione già delineata nell’ambito del Documento di Ammissione ed alla costruzione di una rete di farmacie logistiche, con l’obiettivo di creare presidi abilitanti all’evoluzione del Q-Commerce oltre che ad un’offerta multicanale. Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha dichiarato: “Dopo l’acquisizione di Phàrmasi, proseguendo nello sviluppo del piano industriale, abbiamo raggiunto un’altra tappa rilevante nel percorso di crescita per linee esterne di Farmacosmo: proseguire nello sviluppo della strategia “omnichannel” attraverso la creazione di una serie di presidi fisici (“hub di salute”), funzionali al Q-Commerce (Quick Commerce). Grazie a questo accordo con la fondatrice della Target, Elena Giussani, acquisiremo un ampio bagaglio di esperienze nell’ambito della formazione e della gestione delle farmacie fisiche. Il numero di farmacie Farmacosmo sale a 3.” Elena Giussani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Innovation Pharma S.r.l., ha dichiarato: “Con Innovation Pharma e il mio team, mettiamo competenze strategiche al servizio dello sviluppo attuale e futuro di Farmacosmo. Questo è solo un punto di partenza e sono certa che con la somma delle nostre esperienze possiamo realmente creare quella che da anni viene definita la Farmacia 2.0: accessibile, innovativa, luogo fisico e virtuale dove prendersi cura sé, senza dimenticare che ogni farmacia ha una propria anima!” La Target ha acquisito la farmacia di Torino ad aprile 2021 e quella di Verbania ad aprile 2022. Per il 2022, sulla base delle stime del management della società Target riflesse nell’accordo di investimento, sono previsti ricavi complessivi per oltre €2m.