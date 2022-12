“Tutti i sapori di casa Pappagallo” è il regalo di Natale ideale per chi vuole divertirsi in cucina

(di Tiziano Rapanà) Com’è triste l’attesa del Natale per chi giunto sull’orlo del precipizio festaiolo ancora non ha fatto il giro delle sette chiese per trovare dei regali decenti per parenti e amici. Già vedo alcuni di voi, spero pochi, indaffarati fino all’ultimo tra un negozio di abbigliamento e il caos terrificante dei centri commerciali, alla viglia della festa comandata. Alcuni sono stati mangiati vivi dal panico, che non sa dove farli sbattere. “Cosa devo regalare a mio cognato, quest’anno?”, questo è il dramma che attanaglia la mente di molti. Volete un consiglio per accontentare i dilettanti in cucina? Comprate il libro di ricette di Luca Pappagallo, Tutti i sapori di casa Pappagallo (Vallardi, 18,90 euro). Lui è il fantasista della cucina per tutti su YouTube e Food Network. A lui devo la scoperta di uno piatto semplice e straordinario come gli spaghetti con il tonno al limone (la ricetta la trovate sul web, il libro assurdamente non la riporta). Partendo dalla infanzia e dalle ricette imparate quand’era piccino e dai viaggi giovanili in giro per il mondo, Pappagallo offre una selezione di ricette che spaziano dalla Grecia al Perù alla Libia per poi finire con il più classico filetto di maiale. Le ricette sono tante e a prova di pivello: le possono fare quasi tutti (si astenga solo chi non è in grado di far bollire l’acqua per la pasta). Il libro ha un’ottima rilegatura e le immagini dei piatti invitano al peccato (di gola, si intende). Il libro è utile per chi vuole fare bella figura in cucina, senza avere il talento di un grande chef. Mi pare di avervi detto tutto. Io, l’idea ve l’ho data. Ora dovete solo correre in libreria e fare una paziente fila alla cassa. Avete voluto fare le cose all’ultimo momento? Questo vi tocca, ossia lo stress di mille attese snervanti. Che vi sia da lezione per la prossima volta.

