Webuild e CSC, Galleria di Base del Brennero: TBM “Lilia” pronta per scavo meccanizzato in una delle due tratte più lunghe delle gallerie dopo aver superato con successo test finale

La talpa meccanica “Lilia” è pronta per avviare lo scavo meccanizzato in una delle tratte più lunghe delle gallerie principali della Galleria di Base del Brennero su territorio austriaco, dopo aver concluso con successo il rituale test finale (Factory Acceptance Test) presso le officine di Herrenknecht a Schwanau, Germania. È la prima delle due TBM (Tunnel Boring Machine) che saranno impiegate per la realizzazione del Lotto H41 Gola del Sill-Pfons. Insieme alla sua gemella “Ida”, con una testa fresante di oltre 10m di diametro, affronterà lo scavo dei circa 8,2km che separano la caverna di montaggio al limite meridionale del lotto.

Il Lotto H41 Gola del Sil-Pfons, di €651 milioni di valore complessivo, è stato aggiudicato lo scorso anno al Gruppo Webuild in joint venture con Implenia, e per la sua realizzazione porterà all’impiego di 400 lavoratori diretti. Webuild partecipa al progetto, insieme con la sua controllata svizzera CSC Costruzioni, con una quota complessiva pari al 50% della joint venture. Il Committente dei lavori è BBT SE, società per azioni europea finalizzata alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero, il tunnel ferroviario che consentirà il superamento della barriera naturale delle Alpi tra Italia ed Austria.

Con una lunghezza complessiva di 64km, la Galleria di Base del Brennero sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Si identica come uno dei progetti infrastrutturali più importanti e prioritari oggi in esecuzione in Europa e come snodo del corridoio europeo SCAN-MED (Scandinavia-Mediteranneo).

Il Lotto H41 prevede la costruzione della tratta che si estende su territorio austriaco, dalla Gola del Torrente Sill, presso la città di Innsbruck a nord, fino al territorio del villaggio di Pfons a sud, con lo scavo di 22,5km di gallerie principali e 38 cunicoli trasversali di collegamento di lunghezza complessiva pari a circa 2,3km. È inoltre previsto il rivestimento di gallerie già scavate nell’ambito di precedenti lotti, tra cui la fermata di emergenza sotterranea di Innsbruck, la finestra di accesso, il cunicolo esplorativo e altre porzioni di gallerie di importanza secondaria.

Il progetto di costruzione del Lotto H41 è stato avviato lo scorso gennaio. Attualmente, sono in corso le attività di scavo delle caverne di montaggio, nell’area della fermata di emergenza Innsbruck, e la realizzazione della parete divisoria nelle gallerie di interconnessione.

Nell’ambito del progetto di realizzazione della Galleria di Base del Brennero, Webuild è già impegnata anche nella realizzazione dei lotti Sottoattraversamento Isarco e Mules 2-3 e ha realizzato in Austria il Lotto Tulfes–Pfons. Webuild è inoltre impegnata nella realizzazione delle tratte d’accesso sud alla Galleria di Base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena.