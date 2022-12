HNA.Live sceglie CLEA per la propria soluzione cloud per il mondo industriale, con tecnologie AI e 3D

HNA.Live, società di data analytics che sviluppa soluzioni per i settori manufacturing e real estate, ha scelto CLEA, la piattaforma di IoT-AI sviluppata da SECO Mind, per la propria soluzione cloud che, combinando tecnologie di intelligenza artificiale e 3D modelling, consente di ottimizzare la produttività degli stabilimenti industriali. Il manufacturing 4.0 sta trasformando il modo in cui i produttori gestiscono ed ottimizzano le proprie Operations, dal design di prodotto alla sua produzione e distribuzione, fino al monitoraggio della soddisfazione del cliente. Grazie a HNA.Live è infatti possibile ricevere informazioni dettagliate, in tempo reale e privacy-protected con riferimento all’efficienza e alla performance nelle operations per eliminarne eventuali bottlenecks, nonché sulla sicurezza e la qualità dello spazio di lavoro. “Ogni azienda si trova a fronteggiare una forte pressione sui risultati, e le trasformazioni digitali sono notoriamente difficili da far scalare all’interno di queste realtà. Grazie a CLEA possiamo abilitare rapidamente i produttori a cogliere a pieno i benefici della digitalizzazione lungo tutta la catena del valore”, ha dichiarato Cooper Mojsiejenko, CEO di HNA.Live. HNA.Live utilizza la tecnologia LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) ed altre soluzioni di data collection per riprodurre fedelmente, all’interno di modelli 3D, movimenti, semilavorati in corso di produzione ed attività svolte all’interno dello stabilimento industriale, fornendo informazioni accurate e in tempo reale al servizio dei produttori industriali per ottimizzare la propria strategia di business. “Grazie a CLEA è possibile connettere e gestire in cloud qualsiasi dispositivo per il controllo, il monitoraggio e la raccolta di informazioni ad alto valore aggiunto. HNA.Live abilita i produttori industriali ad incrementare la loro capacità, ridurre gli scarti di materiali, accorciare i tempi di consegna e migliorare il proprio impatto ambientale. Siamo molto felici di accompagnarli in questo percorso”, ha dichiarato Ajay Malik, CEO di SECO Mind USA.