Morgante, il “praga con osso” riceve le prestigiose “Tre Fette” di Gambero Rosso

(di Tiziano Rapanà) Arriva un nuovo riconoscimento per Morgante. Il suo prosciutto di praga con osso ha ricevuto il massimo riconoscimento delle Tre Fette nella guida Grandi Salumi del Gambero Rosso ed è stato designato come uno dei Top Italia Food 2022. Il prosciutto premiato è figlio di una ricetta che si tramanda da quasi cinquant’anni. Non contiene glutine né derivati del latte né lattosio: lo possono mangiare tutti. Il prosciutto è ottenuto dalla coscia di suini italiani, che sono nati, allevati e macellati qui. La coscia viene salata, accarezzata e cotta pian pianino. Successivamente si procede con l’affumicatura che avviene rigorosamente nel legno di faggio. Molti conoscono il marchio Morgante per il noto prosciutto di San Daniele, ma l’azienda produce una vasta gamma di altri prodotti di salumeria di alta qualità, dalle grandi specialità stagionate e cotte ai prodotti di salumeria tradizionale. L’azienda ha una storia che risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando Luigi Morgante era un commerciante di salumi nei mercati dell’alto Friuli. Nel secondo dopoguerra, i fratelli Cesare e Giuseppe Morgante hanno trasformato l’azienda in una delle prime industrie italiane nella produzione dei salumi, arrivando alla realtà odierna con due impianti di produzione, uno a San Daniele del Friuli e l’altro a Tarcento. Da lustri, l’azienda porta avanti il suo impegno per soddisfare i più alti standard qualitativi, sia nella scelta delle materie prime che nella lavorazione dei prodotti. L’ennesimo riconoscimento segnala la serietà di quest’impegno.

