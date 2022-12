Mediobanca, MSCI alza il rating da A ad AA

MSCI ha aggiornato il rating ESG di Mediobanca, nella foto l’a. d. Alberto Nagel, alzandolo da A ad AA.

La valutazione di MSCI, tra le principali società di rating ESG a livello globale, riflette il lavoro svolto da Mediobanca in particolare sulle tematiche di corporate governance e nella mitigazione dei rischi ambientali.

Relativamente alla corporate governance l’innalzamento del rating è stato determinato dal miglioramento nella composizione del Consiglio e dal processo di allineamento di performance e politiche di remunerazione. Grazie a questi fattori per MSCI “Mediobanca è leader rispetto alla maggior parte dei peer globali in materia di corporate governance”.

Il rating MSCI ha inoltre risconosciuto “Mediobanca leader nell’impegno volto alla mitigazione dei rischi ambientali nell’attività di finanziamento, in particolare con politiche creditizie specifiche per particolari settori”. Anche i miglioramenti nelle iniziative di tutela dei consumatori hanno contribuito al miglioramento di rating.

“Il rafforzamento di un modello di business etico e responsabile e il perseguimento di un percorso di crescita sostenibile sono tra le priorità del Piano strategico al 2023, commenta Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca. Tali driver saranno fattori critici di successo che ci guideranno anche nella definizione del nostro nuovo Piano al 2026”.

Questo nuovo innalzamento di rating da parte di MSCI – dopo il precedente dell’ottobre 2021 – conferma l’impegno di Mediobanca nelle tematiche ESG, che di recente si è concretizzato anche con l’adesione ai Principi per l’attività bancaria responsabile (Principles for Responsible Banking) promossi dalle Nazioni Unite e alla Net Zero Banking Alliance, nonché con la pubblicazione del primo report TCFD del Gruppo.

MSCI ESG Research fornisce studi, valutazioni e analisi su migliaia di società in tutto il mondo dal punto di vista delle pratiche di business, ambientali, sociali e di governance. Gli indici MSCI ESG sono progettati per fornire agli investitori istituzionali strumenti efficaci e trasparenti per integrare le considerazioni ESG o sul clima nel loro processo di investimento e nei loro portafogli.