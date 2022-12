KOLINPHARMA, ottenuta la certificazione per la parità di genere tra le prime aziende in Italia

KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di essere tra le prime aziende ad ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 sul sistema di gestione per la parità di genere e rende noto, altresì, di aver concluso positivamente il processo di assessment alla norma UNI ISO 30415:2021, “Gestione delle risorse umane – Diversità e Inclusione”. La UNI/PdR 125:2022 (“Linea guida sul Sistema di Gestione per la Parità di Genere”) ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policies adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale e di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità. Il PNRR segue inoltre la stessa direzione della certificazione, prevedendo sgravi fiscali (1% dei contributi Inps versati su 3 anni), facilitazioni nell’accesso ai bandi e ai fondi pubblici. Lo Standard Internazionale ISO 30415, oltre a definire anch’esso le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, riguarda la strutturazione e l’adozione di un insieme di KPI, in merito alle politiche del personale adottate dalle imprese. In particolare, la ISO 30415 prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni, con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti, producendo un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo. Questo standard contribuisce al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ESG dell’agenda ONU 2030 quali: 5 (equità di genere), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) e 10 (riduzione delle iniquità). Rita Paola Petrelli, nella foto, Presidente di KOLINPHARMA® , ha commentato: “In un contesto economico-sociale caratterizzato dall’elevata variabilità, Kolinpharma® , si pone l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro che valorizzi la diversità delle proprie persone e ne faciliti l’inclusione. Adottare un approccio ESG oriented consente di ottenere performance positive sul piano economico, sociale ed ambientale, di valorizzare le competenze interne, con l’obiettivo di favorire e mantenere un clima aziendale collaborativo. L’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125 e l’attestazione alla ISO 30415 rappresentano un ulteriore tassello di crescita del nostro percorso di sostenibilità, declinato su tutte le tre aree ESG. Adottiamo quindi una strategia che ci consente di strutturare la CSR – Corporate Social Responsibility – generando motivazione, passione e senso di appartenenza, principi insiti nel Dna di Kolinpharma, insieme alla ricerca, la scienza e l’impegno.” In linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e fin dalla sua costituzione, Kolinpharma riconosce la parità di genere e le politiche di diversità ed inclusione come uno degli elementi cardine dell’agire sostenibile aziendale, adottando policies volte a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità: su un totale di 120 risorse, oltre la metà della popolazione aziendale è costituita da donne, alla guida delle funzioni strategiche aziendali 3 sono donne su 6, oltre al Presidente del CdA. Kolinpharma dimostra che le opportunità di crescita professionale interna sono offerte per competenza e non per genere. L’attenzione a tali diritti si concretizza in ulteriori azioni: la Società ha avviato un progetto ad hoc di welfare dedicato ai neogenitori, come segno di attenzione della maternità e paternità. L’Organismo di Certificazione accreditato da Accredia, ha valutato la conformità della Società a tali tematiche rispetto a sei aree principali: selezione ed assunzione del personale, governance e gestione delle carriere, equità salariale, tutela della genitorialità e cura, conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, attività di prevenzione di abusi e molestie. Per ciascun settore sono stati individuati degli indicatori di natura quantitativa e qualitativa, cui sono stati assegnati specifici punteggi. In particolare, hanno pesato positivamente l’equilibrio uomo-donna nelle posizioni di quadri, le iniziative di work life balance (flessibilità oraria e welfare aziendale) e l’azzeramento del gender pay gap, che evidenzia la piena parità salariale tra uomini e donne contro un gap retributivo che in Unione Europea si attesta mediamente al 14% a favore del genere maschile e in Italia il divario è ancora più ampio circa il 20% in più per gli uomini. È stato inoltre costituito un Comitato Pari Opportunità, con un’equa rappresentanza maschile e femminile, che ha il compito di monitorare e stimolare iniziative a tutela della parità di genere. Inoltre, Kolinpharma considera le persone una risorsa strategica al centro del servizio offerto, garantendo il rispetto dei diritti umani e la trasparenza nel processo di selezione del personale. L’adozione di un’ulteriore certificazione conferma l’impegno profuso in ogni attività e progetto, garantendo un’integrazione a 360° dell’agire sostenibile aziendale: la Società, infatti, ha adottato nel corso degli anni il Modello 231, il Codice Etico e numerose certificazioni tra cui l’ISO 37001 (Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione), ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità), ISO 22000 (Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare), ISO 45001 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e l’attestazione alla ISO 26000 (Guida alla Responsabilità Sociale), ottenendo anche il prestigioso riconoscimento di Eccellenza Italiana nel settore della nutraceutica.