Conduent Transportation è stata selezionata per fornire un sistema di pagamento Contactless EMV per la rete di trasporto pubblico di Venezia

Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), annuncia che l’Azienda Veneziana della Mobilità (AVM), l’azienda di mobilità pubblica del Comune di Venezia, ha selezionato Conduent Transportation ed Elavon, con la collaborazione di Visa, per fornire un sistema di pagamento EMV (Europay, Mastercard, Visa) nella rete di trasporto pubblico.

Questo miglioramento tecnologico permetterà ai passeggeri di pagare con carte di credito e di debito contactless, offrendo un accesso agevolato al servizio di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Venezia ed ai servizi di mobilità integrata nell’area urbana. L’implementazione avrà inizio nel 2023.

AVM ha adottato un approccio innovativo nella scelta dei partner del progetto, ognuno con la propria esperienza e competenza:

Conduent ed Elavon, una società globale di gestione dei pagamenti, hanno creato un raggruppamento temporaneo di imprese a supporto del progetto.

Conduent fornirà l’infrastruttura tecnica end-to-end, comprensiva di 1,900 validatori, con il fine di abilitare i pagamenti contactless nella rete di trasporto di Venezia.

Elavon garantirà il servizio di acquiring, occupandosi della gestione end-to-end dei pagamenti con carte di credito e debito.

Il sistema di Conduent consentirà ai passeggeri di utilizzare anche dispositivi abilitati NFC come smartphone e smartwatch con portafogli digitali. Le tariffe saranno calcolate ed ottimizzate per ottenere la tariffa migliore per il cliente.

La rete di trasporto di Venezia comprende una flotta di 149 imbarcazioni (vaporetti, motoscafi e traghetti), più di 150 pontili, 540 autobus, 20 tram su due linee e due people mover. Circa 100-120 milioni di passeggeri ogni anno usufruiscono della rete di trasporto pubblico di Venezia.

“La rete di mobilità e trasporto pubblico di AVM è essenziale per il nostro territorio, quindi vogliamo essere sicuri che il nostro sistema sia accessibile e conveniente per residenti e turisti. AVM ha adottato un approccio unico nel suo genere, facilitando un raggruppamento temporaneo di imprese tra fornitori leader con lo scopo di migliorare il sistema di trasporto a Venezia,” ha dichiarato Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM. “Riunire queste aziende leader fin dall’inizio ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo efficiente e tempestivo.”

“Le autorità di trasporto di tutto il mondo stanno aggiornando e modernizzando i propri sistemi per allinearsi ai cittadini, i quali utilizzano la tecnologia quotidianamente per rendersi la vita più semplice e veloce. I sistemi di pagamento contactless stanno diventando una soluzione indispensabile per questi sistemi,” ha affermato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Attraverso una collaborazione intelligente, AVM valorizzerà la propria rete e l’esperienza di trasporto per i milioni di clienti che utilizzano il sistema ogni anno.”