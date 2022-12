Enel X e il Gruppo Industriale Plastic-Puglia insieme per la transizione energetica

Enel X, nella foto il responsabile per l’Italia Augusto Raggi, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito delle forniture e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, e il Gruppo Industriale Plastic-Puglia, leader mondiale sin dal 1967 nel settore dell’irrigazione di precisione, hanno avviato un percorso per rendere l’attività di produzione più efficiente e sostenibile.

L’accordo, realizzato con il supporto del partner Idea srl, prevede l’installazione da parte di Enel X di un impianto fotovoltaico di circa 1000 kwp di potenza che permetterà un importante risparmio energetico nell’ottica della sostenibilità ambientale. L’impianto consentirà di generare minori costi, aumentando l’autonomia energetica e ottenendo grandi benefici per l’ambiente con un risparmio di ben 560 di tonnellate all’anno di CO2.

I consumi energetici dell’azienda saranno monitorati attraverso l’Energy Management System di Enel X con l’obiettivo di identificare ulteriori opportunità di efficientamento.

“La filosofia aziendale della Plastic-Puglia – afferma il direttore generale, Emiliano Colucci – è orientata al miglioramento costante delle prestazioni ambientali, ricercando tecnologie e soluzioni che puntino alla massima efficienza energetica riducendo l’impatto sull’ambiente. In quest’ottica abbiamo siglato un accordo con Enel X, partner che per noi non è solo un fornitore, ma un alleato per le soluzioni integrate offerte e per la consulenza a 360° che ci accompagnerà durante tutte le fasi del progetto”.

“L’accordo con questa importante realtà pugliese che si occupa di realizzare impianti completi d’irrigazione a goccia anche attraverso l’utilizzo di software avanzati per la gestione remota, è un passo importante che permette di consolidare l’amore e il rispetto per l’ambiente – afferma Angelo Di lascio, Responsabile Rete di Vendita canale indiretto B2B, Enel X Italia. – Questo accordo consente di avviare un percorso verso la transizione energetica, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e ambientale del territorio. Le nostre soluzioni permettono di efficientare i consumi, ottimizzare la spesa e contribuire alla sostenibilità ambientale, tre pilastri che ci permettono di essere un punto di riferimento nel settore dei servizi energetici.”