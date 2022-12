Friulchem, attraverso la sua controllata FC France acquisisce il 70% di Arcanatura

Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, comunica di aver sottoscritto un aumento di capitale pari a € 400 mila in FC France (già partecipata al 56,74%) arrivando così a detenere il 75% della società francese, conseguentemente FC France, ha sottoscritto a sua volta l’aumento di capitale nella società francese Arcanatura per € 400 mila acquisendo così l’70% della società francese stessa. Arcanatura, Società francese proprietaria di un laboratorio veterinario specializzato nella cura delle patologie degli animali da affezione come cani e gatti, ormai presenti in maniera consolidata sul mercato, propone prodotti a base di principi attivi naturali purificati e biodisponibili per prendersi cura dei piccoli animali e migliorarne la qualità della vita. Grazie al suo consolidato rapporto commerciale con le principali cliniche veterinarie francesi, Arcanatura potrà distribuire direttamente i prodotti veterinari tramite i suoi innumerevoli contatti consolidati nel tempo ai clienti finali. La perfetta corrispondenza tra gli asset di Friulchem e quelli di Arcanatura, porterà indubbiamente allo sviluppo di sinergie di costo e a consolidare la presenza di Arcanatura nel mercato etico della salute animale, e nel mercato degli integratori alimentari di fascia alta in medicina veterinaria. Friulchem S.p.A. e FC France continueranno la produzione degli integratori, oltre a realizzare un nuovo reparto per la produzione delle formulazioni FC-CUBE® specificatamente dirette verso il mercato americano, e di una nuova linea produttiva per l’espansione del mercato pet food, mentre Arcanatura sarà responsabile del marketing e della vendita dei prodotti in Francia. Disma Giovanni Mazzola (nella foto) CEO di Friulchem S.p.A. ha così commentato: “Con il rafforzamento finanziario della nostra controllata francese FC France e conseguente acquisizione della Francese Arcanatura, proseguiamo nella nostra strategia di crescita e sviluppo, confermando la nostra volontà di assumere un ruolo sempre più rilevante nel mercato veterinario, sia in Francia che in altri Paesi Europei. Friulchem è una realtà innovativa, che offre soluzioni uniche e tecnologie che soddisfano le sempre più esigenti richieste di mercato. La tecnologia proprietaria FC-CUBE® è sicuramente un tratto distintivo della nostra Società, e siamo orgogliosi di poterne implementare la produzione e la diffusione”. Il rafforzamento di FC France, sia commerciale tramite l’acquisizione Arcanatura come canale distributivo, sia produttivo per implementare la crescita nel segmento di mercato degli integratori alimentari per animali domestici, nonché la realizzazione di nuovi reparti operativi per la produzione di integratori nelle formulazioni FC-CUBE® consentirà di trasformare FC France in azienda di riferimento, in Francia e in altri Paesi Europei, del segmento di mercato di fascia alta.