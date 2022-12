Emak accelera sui prodotti a batteria con l’ingresso in Raw Power

Emak S.p.A è lieta di annunciare il suo ingresso in Raw Power S.r.l. L’azienda, nata come spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa di tutti gli aspetti relativi alla progettazione elettronica di potenza, finalizzata all’automazione e alla conversione statica dell’energia, e alla progettazione di motori e generatori elettrici.

Raw Power è in grado di seguire le fasi di progettazione, realizzazione e ingegnerizzazione del prodotto fino alla certificazione e al lancio sul mercato.

Il piano di sviluppo di Emak prevede importanti investimenti sui prodotti a batteria, sempre più richiesti dal mercato sia per i vantaggi della tecnologia, sia per il significativo incremento delle prestazioni delle macchine, che le ha rese sempre più competitive.

L’operazione consentirà a Emak di essere in prima linea sulle evoluzioni tecnologiche sia sul fronte dello sviluppo dei motori elettrici sia per quanto concerne lo sviluppo di elettroniche di potenza e controllo.

La forte connotazione accademica di Raw Power promuoverà un significativo upgrade delle competenze dei collaboratori interni di Emak e permetterà all’azienda di stringere un rapporto ancora più stretto con l’Università, il mondo della ricerca industriale e della formazione di alto livello.

Emak è presente già da alcuni anni sul mercato dei prodotti a batteria e attualmente sta concentrando i propri sforzi sia nell’ampliamento dell’attuale linea dedicata ai privati sia nell’introduzione di ulteriori nuove gamme pensate per diverse fasce di utenza.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso della nostra capogruppo Emak S.p.A in Raw Power, una realtà con cui collaboriamo in sinergia da alcuni anni – spiega Luigi Bartoli, nella foto, CEO del Gruppo Emak – “Questa operazione ci consentirà di potenziare significativamente il know-how fondamentale sulla tecnologia più importante del futuro per competere ai massimi livelli nel mercato dei prodotti a batteria, in continua e rapidissima evoluzione”.

“Raw Power accoglie con entusiasmo l’accordo raggiunto con Emak, un importante Partner protagonista del mercato, che completa con perfetta sinergia la nostra realtà. Le potenzialità che nasceranno da questo accordo permetteranno a entrambi di essere protagonisti nello sviluppo del territorio e di accelerare la transizione verso la sostenibilità, grazie anche all’aiuto e al supporto ai giovani talenti che abbondano nella Motor Valley.” – commenta Danilo David, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Raw Power.

L’accordo, che troverà conclusione nei primi mesi del 2023, prevede da parte di Emak la sottoscrizione di un aumento di capitale di 800.0000 euro, pari al 24% della società Raw Power.