Intesa Sanpaolo e Digital Magics siglano accordo di Joint Venture a favore di startup Fintech, Insurtech e Proptech per programmi di open innovation a supporto del Gruppo bancario

Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, primo gruppo bancario italiano e tra i principali in Europa, e Digital Magics, business incubator certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, leader in Italia nell’innovazione tecnologica, hanno siglato in data odierna un accordo di Joint Venture per la realizzazione di co-investimenti aventi a oggetto startup digitali ad alto potenziale. A seguito di tale accordo verrà costituita “Apside”, la newco che realizzerà gli investimenti, di cui i due Gruppi saranno azionisti con quote paritetiche del 50%.

Il funding necessario all’iniziativa sarà apportato da Intesa Sanpaolo mediante strumenti finanziari partecipativi (SFP), destinati agli investimenti futuri; il deal-flow della newco sarà gestito da un team dedicato di Digital Magics attraverso un accordo di Advisory a fronte del quale la stessa Digital Magics riceverà da Apside corrispettivi del valore complessivo di circa 1 milione di euro, suddivisi in un arco temporale di 6 anni.

La società neocostituita prevede investimenti tra cui early-stage, seed stage ed eventuali successivi follow-on in società che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale, nei segmenti Fintech & Insurtech, Proptech e in altri ambiti potenzialmente afferenti alle industry di riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo in una logica di “open innovation”.

Attraverso tale partnership Intesa Sanpaolo intende cogliere il trend di mercato e a selezionare, tramite Apside, opportunità di investimento nel panorama delle start up, nell’ottica di accelerarne la crescita e di individuare quelle che, potenzialmente, possano costituire soluzioni funzionali ad innovare l’offerta del Gruppo.

L’investment strategy sarà soggetta a criteri “ESG” che guidano Digital Magics e che sono di primario interesse per il Gruppo Intesa Sanpaolo, i quali saranno perseguiti da Apside nella ricerca, selezione e proposta di investimenti, con la verifica periodica del rispetto dei suddetti criteri da parte delle società in cui Apside avrà investito.

Le società target saranno prevalentemente quelle in cui Digital Magics è già presente, direttamente o indirettamente, nel capitale, con apertura all’investimento in startup non già presenti nel portfolio e nelle quali Apside e Digital Magics investiranno contestualmente.

Si prevede che Apside realizzi investimenti partecipativi in circa venti società, con ticket medio di euro 250.000,00 ciascuno, con possibilità di follow-on per un valore investito di complessivi euro 15.000.000,00. Apside avrà durata di 8-10 anni, con un investment cycle di circa 5 anni.

Il Consiglio di Amministrazione di Apside sarà composto da n. 4 membri, dei quali n. 2 saranno designati da Intesa Sanpaolo, tra i quali verrà scelto il Presidente, e n. 2 designati da DM. Le opportunità di investimento selezionate da DM saranno sottoposte al vaglio preventivo di un Comitato Investimenti, composto da n. 8 membri, di cui n. 4 designati da ISP e n. 4 da DM. Le decisioni di investimento definitive saranno di pertinenza del Consiglio di Amministrazione. Intesa Sanpaolo sarà rappresentata nella Governance di Apside da esponenti “interni” responsabili dell’implementazione e sviluppo dell’ innovazione e di equity.

Silvia Rinaldi, Senior Director Partecipazioni Intesa Sanpaolo, Presidente di Apside, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver siglato una partnership con Digital Magics che si contraddistingue nel settore degli investimenti in start up digitali per standing, expertise e risultati, pioniere in Italia dell’Open Innovation. L’iniziativa consentirà di selezionare start up digitali ad alto potenziale con l’obiettivo di individuare soluzioni funzionali all’offerta innovativa e competitiva delle industry del Gruppo. Crediamo che il valore di questa collaborazione tra due primarie “eccellenze” nel proprio ambito di mercato quali Intesa Sanpaolo e Digital Magics consista nel vicendevole potenziamento dei rispettivi punti di forza, quando, come in questo caso, sussiste un pieno allineamento di interessi tra i partner. La squadra di professionisti, talentuosi, giovani e motivati, con competenze trasversali, sono la premessa e la base del successo del progetto.”

Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha dichiarato: “Con l’accordo di partnership appena siglato, rafforziamo la collaborazione con il team di Intesa Sanpaolo con il quale continueremo a operare nei prossimi anni per generare nuovo valore aggiunto ai nostri rispettivi Gruppi. Attraverso la ricerca e l’investimento in società Fintech, Insurtech e Proptech, affini al core business di Intesa Sanpaolo, Digital Magics favorirà il processo di Open Innovation, tenendo centrali i criteri ESG. Insieme daremo un supporto ulteriore al nostro portafoglio offrendo nuove e più ampie opportunità di crescita, sviluppo ed investimento grazie ad Intesa Sanpaolo, tra i più rilevanti investitori nel panorama italiano ed europeo.”