Cisco: il futuro del lavoro è qui

Alla luce dei cambiamenti epocali degli ultimi anni, possiamo affermare che il modo di lavorare è cambiato profondamente e in maniera definitiva. Ciò nonostante sono ancora molte le aziende che faticano a trovare il giusto equilibrio in un mondo del lavoro ibrido: come coniugare flessibilità e produttività consentendo alle persone di lavorare sia in ufficio che a casa o in luoghi terzi?

La questione non è semplice. Non disponendo ancora della tecnologia necessaria per offrire un’esperienza di lavoro ibrido ottimale, molte realtà sono in difficoltà poiché non riescono a gestire adeguatamente la richiesta di maggiore flessibilità che arriva dai dipendenti.

Per analizzare il problema dobbiamo partire da un dato di fatto: attualmente il 98% di tutte le riunioni che si svolgono nel mondo ha almeno un partecipante da remoto, ma solo il 6% delle meeting room sono attrezzate per tale situazione. Di fatto si investe ancora poco sulle postazioni per i dipendenti da casa/remoto. Si tratta di un’enorme discrepanza che deve essere risolta, altrimenti corriamo il rischio di perdere molti dei vantaggi che abbiamo ottenuto lavorando da casa: abbiamo imparato a essere più inclusivi, abbiamo superato le barriere geografiche e linguistiche e ora siamo in grado, più di prima, di attrarre nuovi talenti da ogni parte del mondo. Ciò ha fatto progredire profondamente la società.

Tuttavia il modello ibrido richiede un ripensamento completo dell’esperienza lavorativa. La questione va affrontata da tre punti di vista: spazi di lavoro ripensati, stili di lavoro flessibili, sicurezza e gestione.

In tal senso, Cisco Webex è uno strumento di collaborazione incredibilmente flessibile e sicuro, con funzionalità avanzate alimentate dall’intelligenza artificiale; è disponibile su qualsiasi dispositivo e, poiché il futuro è multipiattaforma, è interoperabile con i principali strumenti di collaborazione. Ma Cisco offre anche un’ampia gamma di prodotti hardware per supportare il mondo Webex in ufficio o a casa, il tutto pienamente integrato con le migliori soluzioni di rete e di sicurezza Cisco.

er quanto importante sia il cambiamento tecnologico, la cultura aziendale è altrettanto fondamentale per il successo del lavoro ibrido. Nel corso di Webexone, l’evento Cisco dedicato al mondo della collaboration, Adam Grant, psicologo del lavoro e autore di bestseller, ha discusso di ciò che frena molte aziende e di ciò che consente loro di avere successo.

E’ emerso che uno dei fattori principali è il pregiudizio dello status quo: i leader si sentono a proprio agio nel fare le cose solo come le hanno sempre fatte e non sono pronti a gestire questo mondo molto più dinamico in cui viviamo.

Ma ci sono numerosi studi che dimostrano che più la cultura del lavoro è flessibile, più il team diventa produttivo e creativo. Da un lato è comprensibile che i leader vogliano avere il controllo, ma è anche vero che quando si è disposti ad “allentare” un po’ la presa, si crea fiducia, si riesce a coinvolgere maggiormente i team e si ottiene un risultato migliore.

Naturalmente la tecnologia è alla base del lavoro ibrido, e in questo Cisco sa il fatto suo. Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing, che produce alcune delle auto ad alta velocità più sofisticate del mondo, nel corso di Webex One ha spiegato quanto sia fondamentale Webex nel lavoro della scuderia, dalla progettazione iniziale alla gara stessa, con connessioni sicure e un’esperienza eccellente per dipendenti, dirigenti, partner e fan.

In eventi di alto profilo dove la velocità è tutto, sicurezza e bassa latenza sono elementi essenziali. In tal senso, le reti Cisco e Meraki supportano questi aspetti chiave per McLaren, ma anche Webex fa la sua parte con la traduzione simultanea, considerando che nel team corse coesistono 24 nazionalità diverse, e quando in pista si devono prendere decisioni in una frazione di secondo, capirsi è fondamentale.

Anche Doug Winter, CEO di Seismic – azienda che fornisce una sofisticata piattaforma di sales-enablement guidata dall’intelligenza artificiale che permette ai team di vendita e marketing di lavorare in modo efficiente e con una connessione costante – ha sottolineato quanto Webex sia stato fondamentale per il successo dell’azienda.

Qualunque venditore deve essere in grado di rispondere alle richieste molto rapidamente, e deve farlo da qualsiasi luogo in cui si trova. Oggi tutto ciò avviene quasi sempre attraverso una riunione Webex e non di persona.

Dietro a grandi esperienze di lavoro e collaborazione come quella di McLaren c’è una grande conoscenza della rete e dell’IT, e in tal senso Cisco Spaces, la piattaforma cloud per la gestione del lavoro ibrido, offre soluzioni di osservabilità full-stack per creare la visibilità e la semplicità di cui l’IT ha bisogno dell’ambito dell’hybrid work.

L’integrazione di ThousandEyes e Intersight in Webex Control Hub consente di identificare in modo proattivo i punti in cui possono verificarsi i problemi, tutto da un’unica postazione.

Ciò che facciamo dunque, non è altro che creare la piattaforma ideale per il futuro del lavoro, garantendo strumenti di collaborazione che migliorano l’attività professionale, permettendo alle persone di fruire di un’esperienza di qualità, indipendentemente dal fatto che lavorino da casa o dall’ufficio, o da qualunque altro luogo, con lo stesso livello di coinvolgimento e di soddisfazione.

Cisco Webex è una piattaforma per il lavoro ibrido che riunisce tecnologie di comunicazione e collaborazione, e offre soluzioni software in cloud così come dispositivi hardware per attrezzare gli spazi fisici, garantendo interazioni facili, immediate, fluide e inclusive.

A cura di Michele Dalmazzoni, Director, Collaboration South Europe Cisco