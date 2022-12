Generali, AM Best conferma il rating FSR a “A” (Eccellente) e il Long-Term ICR a “a+”. Outlook stabile

AM Best ha confermato il rating sulla solidità finanziaria di Generali, nella foto l’a. d. Philippe Donnet, (Financial Strength Rating – FSR) a “A” (Eccellente) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term ICR) a “a+”.

Contestualmente, AM Best ha assegnato a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (Cattolica) il rating “A” Eccellente) sulla solidità finanziaria e “a+” per quanto riguarda il Long-Term ICR, in virtù dell’inclusione di Cattolica tra le società controllate che beneficiano del rating di Assicurazioni Generali S.p.A..

AM Best ha inoltre confermato i rating di credito a lungo termine relativi agli strumenti di debito emessi o garantiti da Generali (Long-Term IRs). L’outlook è stabile.

I giudizi riflettono la solidità patrimoniale di Generali nonché della sua performance operativa, dell’ottimo profilo di business e dell’appropriata gestione dei rischi.

Generali ha inoltre continuato a sviluppare la propria posizione nei suoi principali mercati di riferimento grazie alle acquisizioni, in particolare quella di Cattolica nel 2021, che si prevede permetterà al Gruppo di assumere una posizione di leadership nei mercati Vita e Danni in Italia.