Veneto, rating AAA per i consumi energetici

“Un atteggiamento responsabile, la consapevolezza che i comportamenti virtuosi individuali si riflettono sulla collettività e un’educazione al rispetto delle risorse, che sono limitate e che non devono essere sprecate: la Regione, gli Enti locali e la pubblica amministrazione hanno dimostrato di avere una forte sensibilità verso i consumi energetici. L’indagine della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana conferma quello che è un tratto identitario della nostra Regione, tra le più virtuose d’Italia per i consumi di energia elettrica e gas”. Commenta così il Presidente della Regione Luca Zaia (nella foto) i risultati, pubblicati, di uno studio sui consumi energetici delle Regioni italiane, che assegnano al Veneto il rating complessivo AAA, nell’ambito della classifica elaborata per la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.“Lo studio dimostra che gli investimenti in efficientamento energetico che abbiamo sostenuto e una politica antispreco, che si traduce anche in una risposta culturale, è sempre vincente – conclude Zaia – tanto più in un momento come quello contingente, in cui le risorse devono essere consumate in modo oculato, sapendo che non sono infinite e che devono essere gestite pensando al futuro. Il Veneto ha dimostrato di saper rispondere con tempestività a chi chiede di guardare all’energia in modo responsabile e il fatto che sia una pubblica amministrazione ad essere premiata serve da esempio a tutti i cittadini”.