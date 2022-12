Enel raggiunge il suo punteggio più alto di sempre nel Dow Jones Sustainability World Index

La leadership di Enel nel campo della sostenibilità a livello mondiale è stata confermata ancora una volta nell’autorevole Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) dopo la valutazione annuale delle pratiche di sostenibilità delle aziende effettuata da S&P attraverso il suo riconosciuto modello di Global Corporate Sustainability Assessment. Nell’edizione 2022, quasi 250 utility elettriche sono state valutate da S&P, ed Enel ha raggiunto per la prima volta un punteggio di 90 su 100, quasi tre volte la media del settore, oltre ad essere il secondo in classifica.

Enel è una delle 8 utility elettriche quotate nel DJSI World, che include anche la sua controllata spagnola Endesa. Inoltre, le controllate sudamericane del Gruppo, Enel Américas e Enel Chile, sono state confermate nel Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index e nel Dow Jones Sustainability MILA[1] Pacific Alliance Index, nonché nel Dow Jones Sustainability Chile Index.

Francesco Starace, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel, ha dichiarato: “Questo riconoscimento da parte del DJSI World rappresenta un incentivo a continuare a migliorare le nostre performance ambientali, sociali e di governance, soprattutto in uno scenario difficile, competitivo e in continua evoluzione come quello attuale. Con l’integrazione dell’innovazione e della sostenibilità nelle pratiche di business del Gruppo Enel, stiamo guidando la transizione energetica verso un modello a zero emissioni, proteggendo l’ambiente e massimizzando il valore condiviso per tutti i nostri stakeholder“.

Lanciato nel 1999, il DJSI è oggi uno dei principali indici globali che tracciano le performance di sostenibilità delle società leader a livello mondiale in questo campo.

Il DJSI ha riconosciuto il ruolo proattivo di Enel nell’affrontare il cambiamento climatico e promuovere un modello energetico a zero emissioni. Enel si è distinta anche in altri criteri incentrati sulla valutazione delle pratiche di gestione aziendale responsabile come la gestione del rischio e delle crisi, l’innovation management, le opportunità di mercato, i rischi relativi alle risorse idriche, i diritti umani e il coinvolgimento degli stakeholder. L’indice, infine, ha nuovamente riconosciuto l’impegno di Enel nel promuovere la trasparenza sulle performance sociali e ambientali.

La leadership globale di Enel in tema di sostenibilità è stata anche riconfermata nella revisione di fine anno di altri due indici riconosciuti a livello mondiale che selezionano le società con le migliori performance nel campo della sostenibilità: la serie di indici FTSE4Good e gli indici Euronext Vigeo-Eiris (V.E). In questi ultimi, Enel ha mantenuto la sua posizione nell’indice World 120 e negli indici regionali Euronext V.E Eurozone 120 ed Europe 120, che comprendono le 120 aziende più sostenibili fra le 500 società con il maggiore capitale flottante rispettivamente nell’Eurozona e in Europa.

Gli indici FTSE4Good e V.E hanno premiato l’impegno di Enel nell’integrazione delle pratiche ESG nella strategia aziendale lungo l’intera catena del valore. FTSE4Good ha riconosciuto le pratiche e la trasparenza di Enel in più ambiti, come biodiversità, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, gestione del rischio e trasparenza fiscale. Al contempo, V.E ha riconosciuto le eccellenti performance di Enel nello sviluppo della sua strategia ambientale, nella gestione del capitale umano e nella promozione di solide pratiche di governance.

La conferma in queste tre famiglie di indici correlati alla sostenibilità si aggiunge alla presenza di Enel in diversi altri importanti indici e ranking della sostenibilità, come gli MSCI ESG Leaders Indices, la Climate “A” List del CDP, l’indice STOXX Global ESG Leaders, l’ISS “Prime” rating, il Bloomberg Gender Equality Index, l’indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica “Top 100 Gender Equality Global” di Equileap e gli indici ECPI.

Enel sta attirando sempre più l’interesse degli Investitori Socialmente Responsabili, le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita e rappresentano circa il 14,6% del capitale sociale del Gruppo nel 2021, oltre il doppio rispetto ai livelli del 2014. Questo incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell’importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine, testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità.

La lunga storia di inclusione del Gruppo nei principali indici di sostenibilità a livello mondiale è sostenuta anche dal suo impegno a promuovere modelli di business innovativi per trovare soluzioni alle principali sfide che la società sta affrontando, come il cambiamento climatico, promuovendo la mobilità elettrica e ampliando la rete di infrastrutture necessarie per la sua diffusione.