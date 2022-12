Giornalismo, Unesco lancia l’allarme sulla libertà d’espressione nel mondo

La libertà di espressione non gode buona salute e negli ultimi anni ha perso terreno pressoché ovunque. Non è una sensazione. È la diagnosi contenuta in uno studio dell’Unesco reso noto e tradotto in italiano da Ossigeno per l’Informazione. Con uno sguardo dall’alto, il documento dell’Agenzia delle Nazioni Unite descrive i problemi generali e quelli di ciascuna parte del mondo, indica i deludenti risultati delle battaglie dell’ultimo decennio e raccomanda ai governi dei singoli Paesi di fare meglio la loro parte con alcuni interventi concreti. Come si manifestano i problemi? Innanzitutto con il sempre più ampio e scorretto del sistema giudiziario per attaccare la libertà di espressione, ovvero con quelle azioni legali che in Italia si chiamano querele o cause temerarie e in inglese si chiamano schiaffi (slapp). In secondo luogo, con le nuove leggi prodotte nei vari Paesi hanno fatto fare passi indietro a questa fondamentale libertà. Dal 2016 a oggi, dice l’Unesco, in 44 Paesi 57 leggi e regolamenti nuovi o modificati contengono un linguaggio eccessivamente vago o punizioni sproporzionate tali da mettere in pericolo la libertà di espressione ‘online’ e la libertà dei media. Inoltre stanno aumentando le querele, le cause civili per diffamazione e le “azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica” (slapp) non soltanto in Italia ma nel mondo. Nell’80% dei Paesi del mondo (come in Italia) la diffamazione è ancora regolata principalmente dalla legge penale e in molti Paesi i colpevoli sono passibili della pena detentiva. Eppure è sempre più condivisa, dice l’Unesco citando numerosi autorevoli pareri, l’opinione che giudicare le accuse di diffamazione a mezzo stampa come un reato abbia un effetto raggelante sulla libertà di informazione, e che il carcere sia una punizione sproporzionata per queste violazioni. Eppure dieci anni fa la depenalizzazione si stava diffondendo anche all’interno di Paesi che poi invece hanno mantenuto o addirittura reintrodotto la morsa della via penale. In questi anni, ricostruisce ‘Ossigeno’, diversi Paesi hanno imboccato la strada opposta: hanno reintrodotto o inasprito le norme sulla diffamazione semplice e a mezzo stampa e sull’ingiuria, hanno promulgato nuove leggi per rafforzare la sicurezza informatica e a combattere le ‘notizie false’ e l’incitamento all’odio, hanno visto aumentare le cause civili per diffamazione, di solito preferibili, ma spesso tali da “turbare” la libertà di espressione e il lavoro dei giornali e dei giornalisti, per le richieste di risarcimento sproporzionate e i costi legali proibitivi. Sulla scena sono apparse nuove forme di compressione del diritto d’espressione: il ‘forum shopping’ che, ricorda Unesco, si riferisce alla pratica di selezionare il tribunale in cui intentare un’azione sulla base della prospettiva dell’esito più favorevole o di mettere in difficoltà l’accusato; le ‘Slapp’ basate sulle accuse di diffamazione usate spesso per spingere i giornalisti a non pubblicare determinate notizie contenuti e per scoraggiare i loro colleghi. Nell’Europa centrale e orientale è aumentato il ricorso alla legge penale per punire la diffamazione, che è un reato in 15 dei 25 Stati della regione, e nella maggior parte di essi prevede sanzioni detentive. Dieci Paesi hanno abolito tutte le disposizioni generali contro la diffamazione e l’insulto e altri quattro hanno attuato una parziale depenalizzazione. Unesco raccomanda agli Stati che non l’hanno già fatto di abrogare le leggi penali sulla diffamazione e sostituirle con un’appropriata legislazione civile in linea con gli standard internazionali. Le organizzazioni della società civile e gli operatori dei media sono invitati a impegnarsi nelle campagne di difesa e sensibilizzazione volte a mobilitare i cittadini e a garantire che le sentenze internazionali e regionali siano pienamente attuate a livello nazionale. Allo stesso tempo, il supporto e la pubblicazione di casi di violazione particolarmente significativi può aiutare a spingere verso modifiche legislative e l’abolizione del reato di diffamazione. Anche il supporto legale fornito ai giornalisti è fondamentale per incoraggiare chi è preso di mira a proseguire nel suo lavoro e può portare a legali e politici concreti e positivi.