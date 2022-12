International Care Company: al via il primo periodo di esercizio dei Warrant

International Care Company (nella foto, il presidente e a. d. Gualtiero Ventura) comunica che dal 5 dicembre 2022 si aprirà il primo periodo di esercizio, dei tre previsti, dei warrant denominati “WICC24”, codice ISIN n. IT0005469330. I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 5 dicembre 2022 e fino al 20 dicembre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”), in ciascun giorno lavorativo bancario, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie International Care Company di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul Mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni International Care Company in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant (le “Azioni di Compendio”), in ragione di una Azione di Compendio ogni due Warrant presentati per l’esercizio. Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento al Primo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 2,31 (due virgola trentuno/00) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio. Non è previsto che durante il Primo Periodo di Esercizio si verifichino eventi idonei a determinare la sospensione della facoltà di esercizio. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.