PLC System ha sottoscritto un contratto di appalto con una società del gruppo austriaco WEB Windenergie AG

Si rende noto che la società PLC System S.r.l. (nella foto, l’a. d. Fabio Sarnataro) ha sottoscritto un contratto relativo alla costruzione delle opere elettriche di connessione di un parco eolico di 84 MW (20 WTG), sito in provincia di Avellino, con la Società Campo Eolico Ariano S.r.l., società del gruppo austriaco WEB Windenergie AG, uno dei principali IPP presenti nel settore delle energie rinnovabili (di seguito “Contratto”). Il Contratto è stato sottoscritto con altri due partner per l’esecuzione delle opere civili, con i quali si costituirà un raggruppamento temporaneo di impresa dedicato alla realizzazione dell’intero balance of plant del parco eolico. Il Contratto ha un corrispettivo complessivo di ca. Euro 30 milioni, di cui ca. Euro 9,9 milioni per i servizi resi da PLC System. Il Contratto, così come sottoscritto, contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura, comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato. Si prevede di eseguire il Contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il primo trimestre 2024. Nell’ambito dell’operazione, la PLC Service S.r.l. ha sottoscritto un contratto di operation&maintenance per la gestione del balance of plant asservito all’impianto eolico sopra citato, della durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo, per un corrispettivo complessivo di oltre Euro 100 mila. La sottoscrizione del Contratto consolida il ruolo del Gruppo PLC quale player di riferimento nel mercato delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia.