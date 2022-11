TXT continua il rafforzamento dell’offerta di Digital Advisory con un investimento per la crescita del segmento cybersecurity: firmato accordo per l’acquisto del 100% di TLogos Srl

TXT e-solutions S.p.A., società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto un accordo vincolante di investimento per l’acquisizione del 100% del capitale della TLogos. Il closing è previsto entro il 31 dicembre 2022. L’investimento in TLogos rappresenta un’operazione strategica per il consolidamento di forti e innovative competenze in ambito cybersecurity che andranno a rafforzare l’offerta di digital advisory del Gruppo TXT in un segmento ad alte prospettive di crescita e ad alto valore aggiunto trasversale su un numero sempre più ampio di settori industriali. “TLogos è una boutique di Cybersecurity altamente profittevole che espande l’ecosistema di eccellenze del Gruppo TXT” commenta Daniele Misani, nella foto, CEO del Gruppo TXT. “Prevediamo inoltre sinergie con la divisione Aerospace sulla base clienti condivisa, inoltre è strategica per rafforzare competenze e mercati del Digital Advisory di HSPI ed è a supporto della crescita rapida prevista nel breve periodo in questo segmento. Diamo il benvenuto ai manager/soci e ai collaboratori di TLogos che portano grandi competenze e contribuiranno alla realizzazione del progetto di crescita accelerata e sostenibile del Gruppo TXT”. L’investimento in TLogos è stato deliberato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT. TLogos nasce nel 2011 come società di consulenza fondata da ex senior managers di primarie società di consulenza ICT e, già a partire dal 2012, si specializza nella fornitura di consulenza specializzata nell’implementazione di progetti e nello sviluppo di soluzioni a beneficio della sicurezza informatica in ambienti complessi quali il settore spazio; con 15 risorse interne specializzate, i ricavi 2022 (pro-forma) di TLogos risultano pari a Euro 1,6 milioni con EBITDA margin del 35%; da oltre 10 anni TLogos è un player affidabile nei progetti di security governance, security engineering, identity solutions e nei più ampi progetti legati alla cybersecurity, con competenze specifiche ad alto valore aggiunto e certificazioni del personale. La società da anni si posiziona come partner strategico specializzato sulla sicurezza nei progetti europei in ambito ISS (International Space Station). TLogos vanta un significativo backlog ricavi da contratti già acquisiti con forti prospettive di crescita sia nel settore di appartenenza sia in ulteriori settori già coperti dal Gruppo TXT che beneficeranno di un offerta sempre più estesa e ad elevato valore aggiunto in ambito cybersecurity. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% di TLogos (“Enterprise Value TLogos”) che verrà riconosciuto in caso di closing, è stato convenuto tra le parti in Euro 3,3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta di TLogos al closing è attesa negativa (cassa netta) per Euro 1,7 milioni. L’Equity Value pari a Euro 5,0 milioni sarà pagato al closing, di cui Euro 3,75 milioni (75%) pagati per cassa ed Euro 1,25 milioni (25%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT. TXT darà tempestiva comunicazione al mercato dell’avvenuto closing previsto entro il 31 dicembre 2022. Con TLogos salgono a sei le operazioni straordinarie dell’anno che aggregano ricavi proforma 2022 superiori a Euro 75 milioni ed EBITDA Adj. di circa Euro 9,5 milioni. L‘Enterprise value aggregato riconosciuto ai soci venditori delle acquisizioni concluse nell’anno, esclusi gli earn-out previsti dai contratti, è pari a Euro 37 milioni.