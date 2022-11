GPI, acquisito il 65% del capitale sociale di TESI elettronica e sistemi informativi

GPI S.p.A., società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, informa che è stata formalizzata l’acquisizione del 65% del capitale sociale di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.A. TESI e le società da essa controllate (due italiane e tre estere, in Messico, Brasile e Colombia) costituiscono il Gruppo TESI (di seguito “Gruppo TESI”), che realizza soluzioni di information technology per il mondo della sanità. Nel 2021 il Gruppo TESI ha registrato Ricavi pari a € 29,0 mln, un EBITDA pari a € 11,7 mln1 , l’enterprise value è pari a € 90,1 mln. Il corrispettivo per l’acquisizione del 65% della partecipazione in TESI è pari a € 58,5 mln, di cui € 8 mln già versati all’atto del signing e € 22,2 mln da versare entro il 31 gennaio 2023. L’ammontare corrisposto al closing, pari a € 28,3 mln, è stato finanziato utilizzando una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a breve termine. Il calcolo del corrispettivo relativo alla quota residua del 35%, oggetto di opzioni di put & call, sarà effettuato sulla base dei risultati consolidati del Gruppo TESI relativi all’esercizio 2024. Con riferimento ai dati previsionali comunicati il 14 settembre scorso, l’operazione incide positivamente sulle prospettive della Società fornite al mercato, sebbene in maniera non significativa poiché conclusa nell’ultimo mese dell’anno in corso. TESI, fondata nel 1981, ha sviluppato una suite modulare di software per supportare le attività diagnostiche, cliniche e di accoglienza, delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle reti di medicina territoriale. La gamma dei prodotti comprende soluzioni verticali per specifici ambiti di applicazione. Negli anni ha sviluppato una rete di assistenza tecnica territoriale che garantisce servizi H24 ai clienti italiani e ha realizzato un progetto di espansione geografica in Messico (dal 1991), Brasile (2006), Colombia (2010), Spagna e Polonia (2020). Il Gruppo TESI fornisce i propri sistemi e servizi a oltre 300 laboratori di analisi, 200 centri trasfusionali, oltre 200 reparti di imaging clinico a clienti italiani ed esteri. Le soluzioni software del Gruppo TESI ampliano l’offerta di Gpi nelle aree della diagnostica (laboratori di analisi e anatomia patologica) e dell’imaging dei dipartimenti radiologici, clinici e chirurgici e consentono di posizionare il Gruppo Gpi in quegli ambiti applicativi finora non presidiati. Viene inoltre rafforzata l’offerta di software per il Blood Management System e per l’accoglienza, mantenendo comunque un elevato livello di complementarietà delle soluzioni, fatto che consentirà azioni di cross-selling sulle rispettive basi clienti, soprattutto all’estero. L’acquisizione di TESI, che realizza circa i due terzi dei propri ricavi all’estero, collima con le linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024 del Gruppo Gpi che prevede una decisa espansione dell’ASA Software, in settori ad alta marginalità e con soluzioni in grado di aumentare la propria presenza sui mercati esteri, in particolare Europa e America. TESI porta in dote al Gruppo Gpi oltre 250 specialisti in informatica biomedicale, competenze preziose per i clienti, asset strategico per la crescita. Dal 2022 TESI è certificata in Italia Great Place to Work. Fausto Manzana, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Gpi: «Il perfezionamento di questa acquisizione è uno snodo molto significativo nel nostro percorso di sviluppo. Ci affacciamo su nuovi mercati, integriamo competenze specialistiche di valore, qualifichiamo l’offerta sia in termini di soluzioni (LIS e RIS/PACS), che di conoscenze di dominio. La presenza sui mercati internazionali è potenziata, le sinergie tra i nostri sistemi di blood management sono ancora più significative, le opportunità di integrazione innovativa si moltiplicano. Riteniamo di essere sulla strada giusta per divenire un player di riferimento a livello internazionale nell’ambito delle soluzioni diagnostiche». Marco Nicoli, Presidente di TESI Group: «Oggi inizia una nuova fase nell’evoluzione industriale di TESI: con orgoglio, portiamo nel Gruppo GPI oltre 40 anni di esperienza, tecnologie e soluzioni software all’avanguardia, le competenze e il talento di oltre 250 tecnici, informatici e bioingegneri, stringendo un’alleanza di grande valore basata su obiettivi comuni e forti sinergie». Gpi è stata assistita da Baldi & Partners Avvocati e Commercialisti per le attività di consulenza contrattuale, legale, fiscale e contabile dell’operazione e da Intermonte in qualità di Advisor.