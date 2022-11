Compass conquista Cadorna con una station domination firmata Leo Burnett

Compass Banca, società italiana tra i leader del credito al consumo, sceglie la Stazione Ferroviaria di Milano Cadorna, una delle stazioni milanesi più frequentate, grazie alla presenza delle due linee metropolitane e della stazione ferroviaria che collega Milano alle altre città lombarde, per raccontare gli asset principali della sua offerta. Da una parte la capacità di essere sempre più vicino ai clienti, aiutandoli giorno dopo giorno a realizzare i propri progetti; dall’altra la velocità di erogazione che da sempre contraddistingue Compass nel mondo dei finanziamenti e, in particolare, dei prestiti personali. Con la nuova campagna si rafforza ulteriormente la partnership tra Compass e Leo Burnett, l’agenzia parte di Publicis Groupe, che insieme all’azienda e a Havas Media accompagna il cliente in un percorso strategico multicanale, con l’obiettivo di portare Compass ad essere un riferimento primario nel settore del credito al consumo. Per tutto il mese di novembre Compass sarà on-air con una Domination che coinvolgerà gli schermi led di tutta la Stazione Ferroviaria di Milano Cadorna, creando un vero e proprio effetto immersivo nel quale i viaggiatori avranno l’occasione di scoprire le caratteristiche di un prestito personale Compass, accompagnati da Nino Frassica, il testimonial aziendale. La creatività firmata Leo Burnett ha tutti gli elementi per intrattenere e coinvolgere il target in movimento attraverso un’esperienza completa di grande impatto tra cui: l’ironia leggera del portinaio Nino che si esibirà in divertenti balletti; le note di uno dei jingle più canticchiati della pubblicità; il rosso del brand e un tono di voce caldo, coinvolgente che arriva sempre dritto al cuore delle persone. La pianificazione è curata da Havas Media.