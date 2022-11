Sesa acquisisce il controllo di Mediamente Consulting S.r.l.

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale, attraverso la società controllata Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Mediamente Consulting S.r.l. (“Mediamente”), società di cui possedeva già una partecipazione pari al 20%, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni di Data Science e di analisi e gestione dei dati. Mediamente, nata come startup all’interno dell’incubatore del Politecnico di Torino nel 2012, ricevendo nel 2016 l’award come Start up dell’anno, opera con un organico di circa 45 risorse umane e ricavi nell’esercizio 2022 pari ad Eu 5,0 milioni, in crescita di oltre il 30% rispetto all’anno precedente, con un Ebitda margin di circa il 20%. Mediamente ha maturato competenze e specializzazioni nella gestione ed analisi dei dati aziendali, sviluppando, con apposite soluzioni di Corporate Performance Management, Data Visualization, Data Integration e Data Management, aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni in Data Driven Company. L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con la prosecuzione in qualità di managing partner ed il coinvolgimento nel capitale a medio e lungo termine dell’amministratore delegato ing. Vincenzo Scinicariello. La partnership con Mediamente arricchisce le competenze della Business Unit Data Science di Var Group, che raggiunge un totale di oltre 100 risorse specializzate e 12,5 milioni di euro di ricavi, costituendo un polo strategico a sostegno delle realtà del tessuto industriale ed imprenditoriale italiano lungo l’intera Data Journey, dalla Data Platform alle applicazioni più evolute basate sull’Intelligenza Artificiale. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder. “Diamo il benvenuto al team di Mediamente che rafforza le nostre competenze in ambito Data Science ed Analytics, leva strategica per l’evoluzione digitale delle imprese. In uno scenario di incertezza e di cambiamenti repentini, le aziende hanno sempre più esigenza di ricorrere al dato per guidare ogni area del proprio business. La partnership con Mediamente, nata a partire dalla sua costituzione, ci permette di dare vita ad un polo strategico che abiliterà l’evoluzione delle aziende in Data Driven Company”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Marco Ferrando partner nella BU Data Science. “Siamo felici di rafforzare la partnership con Var Group e contribuire con il nostro know-how al consolidamento dell’organizzazione Data Science, sviluppando tutte le competenze digitali del nostro capitale umano, con soluzioni innovative sviluppate a beneficio delle imprese eccellenti del Made in Italy ed internazionali”, ha dichiarato il CEO di Mediamente Vincenzo Scinicariello. “Nell’attuale fase di evoluzione delle imprese che richiede un crescente impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni e soluzioni innovative di Data Science ed Analytics. Continuiamo così ad alimentare la nostra crescita attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.