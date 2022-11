Se i barman diventano figurine come i calciatori… il bell’omaggio di Ceres e Panini

(di Tiziano Rapanà) Ceres, il mitico marchio di birra danese, vuole omaggiare i barman. Per i signori di Ceres, i baristi sono un oggetto di culto da venerare: come i calciatori, forse anche di più. Così Ceres si è unita con Panini per realizzare un album di figurine dedicato ai barman. Ecco Campioni da Bar, il progetto concepito e realizzato per dare risalto alla categoria e celebrare i baristi di tutto il territorio italico, trasformando 220 “campioni” in mitiche figurine Panini. E non finisce qui: con le figurine, arriva l’edizione limitata di Ceres Strong Ale che comprende 21 bottiglie, ciascuna dedicata ad un “capocannoniere” del bancone, distribuite a livello nazionale nei bar e nei supermercati. Vi conviene completare l’album per intero, così potete aggiudicarvi una bottiglia della serie Campioni da Bar personalizzata con la vostra etichetta. Il progetto porta la firma BCube – agenzia di Publicis Groupe specializzata nel Social Media Engagement- per far vivere il concorso Ceres Campioni da Bar sulle piattaforme digitali del brand. Tante lodi a questa voglia di magnificare la figura del barista, che è tante cose messe assieme: è confidente, consigliere, raffinato psicologo. Adesso che diventano eroi di figurine, li si può finalmente elevare a miti del quotidiano: sono campioni di cordialità, immuni alla presenza del demone della protervia.

