TIM: un progetto per salvaguardare la biodiversita’ forestale in Umbria

TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) e Rete Clima collaborano in un progetto per la gestione forestale sostenibile in Umbria che passa attraverso strumenti e tecniche innovative di selvicoltura. Il progetto, chiamato “Piante elìte”, punta a tutelare e valorizzare gli alberi pregiati, tra cui il sorbo domestico, il ciavardello, il rovere, il ciliegio e l’acero campestre, sporadicamente presenti nelle aree della Foresta di Città della Pieve – Piegaro.

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di TIM per contribuire attivamente alla tutela delle foreste nazionali, alla biodiversità e alla lotta al cambiamento climatico: il progetto è stato promosso anche in collaborazione con PEFC nell’ambito della Campagna Foresta Italia di Rete Clima, realizzata con il Patrocinio morale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In particolare, il progetto prevede una puntuale attività di mappatura tramite GPS delle piante di pregio e l’adozione di tecniche di gestione forestale volte a favorire la crescita, la capacità fotosintetica e la vitalità degli alberi. Inoltre, è previsto un percorso tematico per il pubblico attraverso aree di sosta e bacheche divulgative per raccontare la biodiversità delle specie presenti nella foresta.