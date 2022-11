Dangote Cement, calano gli utili

Dangote Cement si avvia verso il primo calo degli utili per azione (Eps) dal 2019, poiché la carenza di gas ostacola la crescita dei volumi. A metterlo in evidenza una ricerca di Chapel Hill Denham. L’Eps per il 2022 è ora previsto a 18,92 naira (0,043 dollari) rispetto alla precedente stima di 21,18, riferisce lo studio. Il terzo trimestre ha visto un calo del volume di cemento del 4,3%, che si traduce in un calo cumulativo delle vendite di cemento del 6,2% per i primi nove mesi dell’anno, con il management che ha dato la colpa alla mancanza di disponibilità di gas. Dangote Cement ha lottato per contenere i costi tra le pressioni inflazionistiche e l’indebolimento del tasso di cambio naira/dollaro. Le spese operative sono aumentate del 39,7% nel terzo trimestre dell’anno, inducendo Chapel Hill Denham a rivedere al rialzo del 20,9% le stime sull’intero esercizio. Le difficoltà di approvvigionamento di gas sono state acute presso l’impianto di Obajana della Dangote nello stato di Kogi, il più grande dei tre stabilimenti dell’azienda in Nigeria, con una capacità di 16,25 milioni di tonnellate. La produzione è stata ostacolata perché nel terzo trimestre è stata fornita solo circa la metà del gas necessario, sostiene Chapel Hill Denham. Anche le piogge più abbondanti del solito nel terzo trimestre potrebbero aver danneggiato i volumi, aggiunge. Un portavoce del Gruppo Dangote ha però respinto le conclusioni dello studio. Il ricercatore “Mustapha Wahab si sbaglia”, afferma Tony Chiejina, responsabile delle comunicazioni aziendali. “C’è stata una grande impennata dei volumi grazie alla politica di promozione nazionale”. Dangote Cement ha una capacità produttiva africana di 51,6 milioni di tonnellate, di cui 35,25 milioni in Nigeria. Le maggiori attività al di fuori del Paese sono in Tanzania, Sudafrica ed Etiopia. Sebbene il terzo trimestre sia solitamente un trimestre debole, è probabile che anche nel quarto trimestre i volumi di vendita siano inferiori a quelli del 2021, secondo Chapel Hill Denham. La carenza di gas, che si è protratta per la maggior parte di quest’anno, “deve ancora essere risolta”, scrive il ricercatore. I combustibili alternativi e il carbone sono stati finora troppo lenti e/o costosi per colmare il divario, aggiunge. Alla fine di ottobre, l’azienda ha dichiarato che sta aumentando l’utilizzo di combustibili alternativi per cercare di compensare la carenza di gas. I primi nove mesi hanno visto un aumento del 77% nel trattamento dei rifiuti a fini energetici rispetto all’anno precedente e Dangote afferma di essere sulla buona strada per mettere in funzione i sistemi di alimentazione di combustibili alternativi negli impianti di Obajana e Ibese a novembre. L’aumento dei prezzi ha sostenuto i ricavi, con aumenti effettuati alla fine del 2021 che hanno portato a una crescita dei ricavi dell’11,3% nel terzo trimestre di quest’anno. Chapel Hill Denham ha dichiarato che i ricavi sono in anticipo del 6,9% rispetto alle stime. Chapel Hill Denham lascia invariate le previsioni di fatturato per l’intero anno, affermando che l’effetto degli aumenti dello scorso anno si sarà esaurito entro il quarto trimestre.