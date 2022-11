Promotica presenta tre nuove campagne nazionali di loyalty per un valore complessivo di circa 14 mln

Promotica S.p.A.- agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – comunica il lancio di tre nuove campagne nazionali di fidelizzazione a favore delle insegne Gruppo Vega, Conad e Selex per un valore totale di circa 14 milioni di euro. La prima promozione, denominata “il Blu dal gusto Green”, con scadenza il 22 gennaio 2023, coinvolge la catena il Gruppo VEGA con le principali insegne Maxi e Super W e prevede la raccolta punti per collezionare i premi della linea H2O Giannini in collaborazione con 7MML (associazione culturale italiana che da oltre 10 anni realizza viaggi di documentazione con obiettivi solidali). Giannini è fra i marchi leader nella fascia alta degli strumenti di cottura antiaderente e da sempre attento ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. La seconda campagna, denominata “Con tutto il cuore, Colleziona gesti d’amore”, è una self promotion a favore di Conad e si concluderà l’11 dicembre 2022. I premi previsti sono 12 Gufetti realizzati in ABS 100% riciclata in collaborazione con Egan e ispirati ai personaggi di Natale. L’operazione ha come obiettivo principale quello di promuovere un’azione concreta di sostenibilità sociale intervenendo sul benessere delle comunità in cui Conad opera. Per ogni premio distribuito Conad devolverà 50 centesimi a favore di oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici. Infine, la campagna con Selex, denominata “Tu che Trudi sei?”, si tratta di una short promotion che mette in palio i famosi peluche creati dalla signora Geltrud, detta Trudi, a Tarcento (Udine) nel 1954. Questa iniziativa (valida nei punti vendita aderenti), la cui scadenza è prevista il 15 gennaio 2023, conferma la collaborazione esistente tra Selex Gruppo Commerciale e Promotica. Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo soddisfatti di queste tre nuove campagne che confermano la capacità di Promotica di organizzare operazioni efficaci di loyalty con le principali insegne nazionali della GDO, che consideriamo più partner che clienti. Siamo molto attenti alle promozioni che proponiamo perché dalle ricerche che periodicamente facciamo realizzare è emerso che i consumatori guardano con attenzione alla facilità di comprensione della meccanica del processo, alla presenza di prodotti di qualità con un’attenzione sempre più crescente agli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale”.