Helbiz, annunciata partnership con Deliveroo e Glovo

Helbiz Inc annuncia una partnership tra Helbiz Kitchen, la più grande ghost kitchen internazionale e i due leader del mercato del food delivery in Italia: Deliveroo e Glovo. Il primo partner, Deliveroo, è l’azienda, supportata da Amazon, leader nel mercato delle consegne di cibo a domicilio nella città di Milano. Il secondo partner, Glovo, è il servizio spagnolo on-demand che ha raggiunto oltre 15 milioni di clienti in 25 paesi ed è operativo da aprile 2021.

Queste partnership ampliano notevolmente la base di utenti, la portata e le opportunità di business di Helbiz Kitchen in Italia, senza mai compromettere l’alta qualità del servizio offerto dall’azienda, che continua a investire nello sviluppo e aggiornamento della propria piattaforma. In linea con l’accordo, i ristoranti Helbiz Kitchen – Burger & Sons, Pokaii, Pomodòro, Wabisabi, What the Farm e La Bottega del Gelato – saranno disponibili per ordinazioni su entrambe le app, restando altresì invariati i prezzi sulle due piattaforme.

“Siamo entusiasti di collaborare con Deliveroo e Glovo, si espande così il nostro servizio di consegna di alto livello, raggiungendo sempre più persone” – ha dichiarato Rossella Di Dio, nella foto, CEO di Helbiz Kitchen – “I clienti avranno ancora più occasioni per godere dell’esperienza del ristorante di lusso di Helbiz Kitchen, caratterizzato da raffinate specialità culinarie realizzate con ingredienti di alta qualità.