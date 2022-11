doValue, nuovo mandato di servicing per portafoglio da €300 mln in Spagna

doValue S.p.A. (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) comunica che la propria controllata Altamira Asset Management ha ricevuto in gestione un portafoglio di crediti deteriorati da fondi gestiti da società affiliate a Fortress Investment Group (“Fortress”) in Spagna. Il Gross Book Value (GBV) del portafoglio è di circa €300 milioni ed era già stato incluso nei €6,8 miliardi di nuovo GBV aggiudicato dal Gruppo da inizio 2022 come comunicato in sede di presentazione dei risultati della prima metà del 2022 il 4 agosto 2022. L’onboarding del portafoglio è atteso per la fine del 2022. Il portafoglio, che è stato recentemente ceduto da Santander a fondi gestiti da società affiliate a Fortress, è composto da circa 3.400 mutui residenziali assegnati a circa 2.000 individui ed è garantito da immobili residenziali situati nelle principali città spagnole. Il nuovo mandato di servicing è un passo importante per il Gruppo nel suo percorso di crescita e diversificazione delle attività spagnole, un driver chiave del Piano Industriale 2022-2024 per la regione Iberia e per il Gruppo nel suo complesso. Il portafoglio da €300 milioni rappresenta, inoltre, il primo significativo investimento in NPL da parte di Fortress nel mercato spagnolo dopo l’apertura del suo ufficio locale a Madrid a maggio 2022.