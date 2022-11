Banco Desio firma un accordo strategico con Worldline Italia su monetica/acquiring

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Decio) ha sottoscritto una partnership strategica di lungo periodo con Worldline Merchant Services Italia S.p.A. (“Worldline Italia”) – società controllata dal gruppo francese Worldline SA (“Worldline”), leader europeo e quarto a livello mondiale nell’offerta di servizi di pagamento e transazionali – per la valorizzazione della propria attività di merchant acquiring (l’“Operazione”). L’accordo prevede il trasferimento a Worldline Italia dell’attività di merchant acquiring di Banco Desio a cui fanno riferimento oltre 15.000 esercenti per un totale di circa 19.000 POS (point of sales) e che nel 2022 genererà transazioni per un volume di circa Euro 2 miliardi. Il corrispettivo concordato nell’ambito dell’Operazione è pari ad Euro 100 milioni con un meccanismo di aggiustamento sulla base di alcuni target che saranno valutati ad un anno dalla data del closing. Nell’ambito dell’Operazione, Banco Desio e Worldline Italia hanno sottoscritto un accordo commerciale di 5+5 anni per la distribuzione tramite la rete di Banco Desio dei prodotti e dei servizi di pagamento di Worldline agli esercenti. L’Operazione consentirà al Banco Desio di mantenere una esposizione economica al business stesso per l’intera durata dell’accordo. L’Operazione si inserisce nel contesto del piano strategico di Banco Desio di valorizzazione del proprio asset commerciale di merchant acquiring, che ha portato a selezionare Worldline Italia come la migliore controparte per l’offerta ai propri clienti esercenti di servizi transazionali e digitali, dai pagamenti nei punti vendita, all’ecommerce e ai pagamenti in mobilità. L’Operazione valorizza significativamente la qualità della presenza territoriale del Banco Desio e porta ad un ulteriore rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario (pari a circa +120 bps sul CET1) liberando risorse funzionali ad un’ulteriore crescita della Banca. Il closing è previsto entro il primo trimestre del 2023 ed è subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Banco Desio si è avvalso dell’assistenza di Vitale & Co S.p.A. in qualità di advisor finanziario, dello studio legale Molinari Agostinelli per gli aspetti legali e di PriceWaterhouse Cooper per l’analisi delle tematiche fiscali.