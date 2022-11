Morto Franco Tatò: addio all’ex manager

E’ morto a 90 anni il dirigente d’aziende Franco Tatò. L’ex manager era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento al cuore. Accanto a lui c’erano la moglie Sonia Raule e la figlia Carolina. A darne notizia – riportata dall’agenzia Agi – la sua assitente. Era soprannominato ‘Kaiser Franz‘ per il piglio impiegato nel risanamento economico dei gruppi che ha guidato nel corso della sua carriera.

Tatò era nato il 12 luglo 1930 a Lodi. Laureato in Filosofia a Pavia, ha proseguito il suo percorso di studi in Germania e ad Harvard. Ha iniziato la sua lunga carriera lavorativa all’Olivetti, quando aveva 24 anni. Successivamente ha lavorato vertice di grandi aziende come Enel e Fininvest.

